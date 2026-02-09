Anita u Eliti ni ne zna šta se dešava: Zbog ovoga joj neće biti dobro, stigla zabrana (FOTO)

Aktuelna takmičarka Elite 9, Anita Stojanović, našla se na udaru nepoznate osobe koja je, prema dostupnim informacijama, prijavila njen Instagram profil!

Zbog ove prijave, na Anitinom instagram je trenutno onemogućeno kačenje storija, iako razlog prijave i identitet osobe koja stoji iza svega još uvek nisu poznati. Ono što je dodatno razbesnelo njene pratioce jeste činjenica da je zabrana stigla bez ikakvog jasnog objašnjenja.

Osoba koja vodi Anitin profil bila je prinuđena da se oglasi putem objave, gde je otkriveno da se radi o prijavi, ali i izraženo razočaranje zbog, kako navode, sve češćih zloupotreba društvenih mreža.

„Tužno je i jadno čime se ljudi bave“, napisano je u objavi, uz nadu da će se situacija uskoro rešiti i da će se na Anitinom Instagramu ponovo naći storiji o aktuelnim dešavanjima u Eliti.

Autor: N.B.