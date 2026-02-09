AKTUELNO

Domaći

Anita u Eliti ni ne zna šta se dešava: Zbog ovoga joj neće biti dobro, stigla zabrana (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aktuelna takmičarka Elite 9, Anita Stojanović, našla se na udaru nepoznate osobe koja je, prema dostupnim informacijama, prijavila njen Instagram profil!

Zbog ove prijave, na Anitinom instagram je trenutno onemogućeno kačenje storija, iako razlog prijave i identitet osobe koja stoji iza svega još uvek nisu poznati. Ono što je dodatno razbesnelo njene pratioce jeste činjenica da je zabrana stigla bez ikakvog jasnog objašnjenja.

Foto: TV Pink Printscreen

Osoba koja vodi Anitin profil bila je prinuđena da se oglasi putem objave, gde je otkriveno da se radi o prijavi, ali i izraženo razočaranje zbog, kako navode, sve češćih zloupotreba društvenih mreža.

Foto: Instagram.com

„Tužno je i jadno čime se ljudi bave“, napisano je u objavi, uz nadu da će se situacija uskoro rešiti i da će se na Anitinom Instagramu ponovo naći storiji o aktuelnim dešavanjima u Eliti.

Autor: N.B.

#Anita Stojanović

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Instagram

POVEZANE VESTI

Domaći

ZEZNULA SAM SE ŠTO SAM PRIZNALA: Sara Stojanović stigla u karantin i ogradila se od Janjuša, pa isprozivala Mensura! (VIDEO)

Domaći

Ovo nisu očekivali: Anita Stanojlović se uselila u Belu kuću: Filipova reakcije sve šokirala (VIDEO)

Domaći

Anja Todorović ispratila drugaricu u Elitu: Priznala da ima tenziju i da joj se vraćaju uspomene, pa progovorila o odnosu s Majom! (VIDEO)

Domaći

ŠOKIRALA SVE: Vanja Živić smanjila implante, odučila se na promenu, a svi se pitaju ZBOG ČEGA

Domaći

Nakon raskida na remont: Anita rešila da se posveti sebi posle kraha veze sa Anđelom (FOTO)

Region

TUŽILAŠTVO NEMA PREČA POSLA VDT Bijelo Polje otvorio predmet zbog izjava mitropolita Metodija