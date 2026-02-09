AKTUELNO

Zadruga

Osveta se služi hladna: Jakšićka za sam kraj zakucala Jovanu advokaticu, ovo je najgore što je mogla da joj uradi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ugasila je!

U toku je podela budžeta Aleksandre Jakšić. Ona j epodelu privela kraju, kad je shvatila da fali jedan budžet, koji je po svemu sudeći ukraden.

Vanja Živić dobila je mali budžet.

- Mi se nismo poznavale, rekla si mi da poznaješ Lakića i da mogu da računam na tebe i oslonim se na tebe. Nismo imale probleme, super smo funkcionisale. Rekla si da me poznaješ više nego što ja poznajem sebe. Ja sam ti se izvinila jer nisam imala nameru da ti kažem da si neradnik, nego sam mislila da ćeš da odgovoriš na moju opasku i da ćemo da se zezamo. Nadam se da će naš odnos da se nastavi i da ćeš da primiš izvinjenje - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče advokatice ja te ne vidim, a ti nas vređaš ovde. Evo ti 3000 i sastanak je završen - rekla je Jakšićka.

- Ne može da bude završen. Plašite se mog mišljenja. Proganjala si me ovde četiri meseca i zbog toga ćeš napolju krivično da odgovaraš - dodala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

