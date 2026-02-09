Tenzija dostigla vrhunac: Alibaba lomi sve pred sobom i urliče iz petnih žila na sav glas! (VIDEO)

Veliki šef takmičarila "Elite" dao je novo zadatak, a danas je svako mora da bira tri najnesposobnija učesnika iz Bele kuće.

- To su za mene sekundarni igrački koji moraju da se kače na nas stare institucije, ali neću njih da navodim jer im se produžava cilj kojim teže. Navešću ljude koji se nisu dali dovoljno, a to su Sara, Dušića i Milan - rekla je Maja Marinković.

- Na trećem mestu će da bude Milena Kačavenda koja je nesposobna da održi svoje poznanstva i drugarstva i to je dokazala ove sezone. Druga osoba će biti Uroš i to ću reći samo za prijateljstvo. On se vrati u ta drugsrstva jer mu ljudi to dozvole - pričao je Anđelo.

- Ako ja nekoga izvređam i on mi se vrati i opet mi se poverava, to je sposbonost - dodao je Alibaba.

- Nesposobnost je kad dovedeš sebe u situaciju da pljuneš najboljeg prijatelja - rekao je Ranković.

- Nesposobnost je kad nemaš svoj stan i onda opštiš u Matorinom - rekao je Stanić.

- Na prvom mestu je Ivan Marinković - poručio je Anđelo.

Asmin Durdžić poludeo je jer svi pričaju, pa je počeo da urliče i baca posuđe.

- Nemoj da vam polupa celu kuću ovde. Svi pričate - urlao je Alibaba iz petnih žila, dok je bacao posuđe.

