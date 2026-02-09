Budaletino jedna, kome ćeš ti mamu da... Bebica urla na Teodoru, sklopio sve kockice i provalio da ponovo mulja sa Filipom? (VIDEO)

Ušao u crveno!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se posvađali u krevetu, a njemu je pala roletna i počeo je da urla na nju iz sveg glasa.

- Kome ćeš ti da j*beš mamu u p*čku? Šta ti mene psuješ? - besneo je Bebica.

- Šta je tebi? Kad sam ja to rekla? Je l' ovo neki zadatak? - pitala je Teodora.

- Nemoj da me praviš budalom - rekao je on.

- Ja sam rekla da si slagao za sitnicu i za gluposti. Dača je rekao da je zvao Janjuša, a ti si rekao da je zvao tebe i to su gluposti za koje ti lažeš - govorila je ona.

- Nisam to rekao, nego da mi je dobacio - rekao je on.

- Pa je l' to laž? Da li ti je dobacio? - pitala je Teodora.

- Nije mi dobacio. To nije laž. Ja nisam rekao da je mene zvao, nemoj da lažeš. Ja sam rekao da je meni dobacio, a on je posle rekao da je dobacio Janjušu. Budaletino jedna, nemoj da se dereš na mene. Sve je meni jasno i zašto si ti meni rekla šta ti je Dača rekao... Jasno je meni šta se desilo, sklopio sam ja kockice u glavi - nastavio je on.

- Hoćeš temu? Opet mi nešto prebacuješ? Majko mila... - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić