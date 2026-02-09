AKTUELNO

Uživo na Pinku: Milan Milošević stigao u Elitu, spreman da takmičarima skine maske!

Kreče Izbor potrčka i Pretres nedelje!

Kao i svakog ponedeljka i večeras je u Belu kuću upravo ušao voditelj Milan Milošević spreman da započne još jednu emisiju "Izbor potrčka", a odmah nakon toga i "Pretres nedelje".

Večeras će Aleksandra Jakšić birati potrčke i omiljenu osobu, a mnoge zanima da li je spremna da izazove pometnju svojom odlukom.

Kako je u proteklim danima u "Eliti 9" bilo sijaset dešavanja nema sumnje da će Milan imati mnogo pitanja za učesnike, zbog čega njima neće biti svejedno.

Autor: A. Nikolić

