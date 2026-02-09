AKTUELNO

Domaći

Ovo su tri najbezobraznije osobe u Eliti: Vi ste birali, nastaće haos kad ovo čuju!

Evo koga ste izabrali!

Takmičari "Elite" u subotu su birali osobu koja je najbezobraznija, a pravo glasa imali ste i vi. Evo koje tri osobe ste izabrali.

3. mesto Asmin Durdžić

2. mesto Milena Kačavenda

1. mesto Aneli Ahmić

