Ovo su tri najbezobraznije osobe u Eliti: Vi ste birali, nastaće haos kad ovo čuju!

Evo koga ste izabrali!
Takmičari "Elite" u subotu su birali osobu koja je najbezobraznija, a pravo glasa imali ste i vi. Evo koje tri osobe ste izabrali.
3. mesto Asmin Durdžić
2. mesto Milena Kačavenda
1. mesto Aneli Ahmić
Autor: A. Nikolić
