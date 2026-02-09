AKTUELNO

Jahta, luksuz i baškarenje za sve pare: Anđela se nakon raskida sa Gastozom ne zaustavlja, svi se pitaju sa kim se provodi na ekskluzivnoj destinaciji! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Provodi se za sve pare!

Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić nedavno je putem svog TikTok-a potvrdila da Nenad Marinković Gastoz i ona više nisu u ljubavnoj vezi. Po svemu sudeći nakon toga drugoplasirana učesnica "Elite 8" odlučila je da se posveti sebi i uživa u putovanjima.

Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen

Ona se pre samo nekoliko dana vratila sa Tajlanda, ali je brzo spakovala kofere i otišla na novu destinaciju.

Foto: Instagram.com

Anđela trenutno boravi u Dubaiju, odakle non stop kači na svom Instagram profilu kako se provodi, a za sve je najveća misterija da li je na putovanju sama ili joj neko pravi društvo, pošto za sad još nikoga nije pokazala.

U galeriji u nastavku ovog teksta možete da pogleda kadrove koje je ona podelila putem svog profila na duštvenoj mreži Instagram.

Autor: A. Nikolić

