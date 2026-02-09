Jahta, luksuz i baškarenje za sve pare: Anđela se nakon raskida sa Gastozom ne zaustavlja, svi se pitaju sa kim se provodi na ekskluzivnoj destinaciji! (FOTO)

Provodi se za sve pare!

Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić nedavno je putem svog TikTok-a potvrdila da Nenad Marinković Gastoz i ona više nisu u ljubavnoj vezi. Po svemu sudeći nakon toga drugoplasirana učesnica "Elite 8" odlučila je da se posveti sebi i uživa u putovanjima.

Ona se pre samo nekoliko dana vratila sa Tajlanda, ali je brzo spakovala kofere i otišla na novu destinaciju.

Anđela trenutno boravi u Dubaiju, odakle non stop kači na svom Instagram profilu kako se provodi, a za sve je najveća misterija da li je na putovanju sama ili joj neko pravi društvo, pošto za sad još nikoga nije pokazala.

U galeriji u nastavku ovog teksta možete da pogleda kadrove koje je ona podelila putem svog profila na duštvenoj mreži Instagram.

Autor: A. Nikolić