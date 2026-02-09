Šok transformacija Ene Čolić: Niko nije očekivao da će napraviti ovakvu promenu! (FOTO)

Ovakvu je ne viđate često!

Bivša učesnica "Elite" Ena Čolić važi za jednu od najatraktivnijih takmičarki koje su se pojavile u najgledanijem rijalitiju u regionu, a poznato je da joj je fizički izgled najbitniji i da o njemu mnogo vodi računa.

Ena je takođe uvek bila prepoznatljiva i po svojim dugačkim noktima, koji su uvek privlačili pažnju, a sad je svoje pratioce iznenadila novom objavnom. Naime, ona se uslikala i otkrila da je napravila promenu i uradila kratke nokte.

- Ja kad uradim krate nokte jednom u 1000 godina - napisala je Čolićeva uz fotku, ali i objasnila da je do promene došlo samo jer u salonu nije bio termin za rad dugačkih koje uvek radi, što znači da će se vrlo brzo vratiti starom izgledu.

Autor: A. Nikolić