AKTUELNO

Domaći

Šok transformacija Ene Čolić: Niko nije očekivao da će napraviti ovakvu promenu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ovakvu je ne viđate često!

Bivša učesnica "Elite" Ena Čolić važi za jednu od najatraktivnijih takmičarki koje su se pojavile u najgledanijem rijalitiju u regionu, a poznato je da joj je fizički izgled najbitniji i da o njemu mnogo vodi računa.

pročitajte još

Majka čoveka kog volim najviše na svetu... Ena Čolić se javno obratila Zlati Petrović, ove reči niko nije očekivao (FOTO)

Foto: Instagram.com

Ena je takođe uvek bila prepoznatljiva i po svojim dugačkim noktima, koji su uvek privlačili pažnju, a sad je svoje pratioce iznenadila novom objavnom. Naime, ona se uslikala i otkrila da je napravila promenu i uradila kratke nokte.

pročitajte još

Kakvo telo Ena Čolić ima! Objavila vrele fotke s Tajlanda: Peja i ona jašu slonove, pogledajte u kakvom raju uživaju (FOTO)

- Ja kad uradim krate nokte jednom u 1000 godina - napisala je Čolićeva uz fotku, ali i objasnila da je do promene došlo samo jer u salonu nije bio termin za rad dugačkih koje uvek radi, što znači da će se vrlo brzo vratiti starom izgledu.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nije uspeo da zadrži suze: Đukić dobio pregršt pozdrava od prijatelja i nije skidao osmeh, ali jedna čestitka ga je slomila na komade! (VIDEO)

Domaći

ŠOK TRANSFORMACIJA! Pevačica nosila afro lokne, boju kose je menjala svakog meseca, a ovo od nje niko nije očekivao (FOTO)

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ DONELA ŠOK ODLUKU: Harisova i Melinina ćerka najavila veliku promenu, ovo niko nije očekivao (FOTO)

Domaći

Šok potez: Bebi Dol napravila promenu koju niko nije očekivao

Domaći

Da li možete da prepoznate našeg glumca? Napravio šok transformaciju, ovu promenu imidža niko nije očekivao (FOTO)

Domaći

HIT SLIKA DARKA LAZIĆA: Nakon niza saobraćajnih nezgoda, okrenuo list, ovo od njega niko nije očekivao (FOTO)