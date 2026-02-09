Preko Bore hoće da se dokopa Filipa: Bivša učesnica Elite raskrinkala Anastasiju, Santana će biti izgiran! (VIDEO)

Sunčica Bajić bez dlake na jeziku!

U večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšu učesnicu "Elite 9" Sunčicu Bajić.

Ona je na samom početku pohvalila Filipa Đukića i Anđela Rankovića, a onda otkrila zbog čega nije pokušala nešto više sa "Magičnim brkom".

- Zašto nisi ništa pokušala sa Filipom? - pitao je Kendi.

- Imali smo neki animozitet. Ne kažem da me nije gotivio, ali moj prvi rijaliti i bila sam povučena, a i negativna energija zbog ljudi koji su to izazivali u meni. Ja mnogo dobro čitam ljude, pa mislim da sam im tamo bila smetnja - rekla je ona.

- Zašto Murat nije u nizu najboljih frajera? - upitao je voditelj.

- Dopala mi se njegova skromnost, zaista je vredan i uredan, ali pokazala se njegova neiskrenost. On ide od jedne osobe do druge, a ja volim stabilan odnos i da smo jedno za drugo. Mislim da se nije pronašao kakva osoba mu treba i da nije kao što je rekao da traži ženu. Mislim da voli da bude u priči, a ne da bude u vezi i da brani devojku. On je specifičan sam po sebi, ali mislim da ne stoji iza žene, a to se ceni unutra - pričala je Sunčica.

- Je l' ste Anastasija i ti ušle u sukob zbog Murata? - pitao je Panda.

- Ne. Ona je videla da ume da odgovorim i da se odbranim, a ona ima promene ponašanja i nije iskrena. Kap koja je prelila čaša je da sam videla da je prema svom partneru neiskrena, kad je prema njemu takva... Drago mi je da su uplovili u ljubav, ali mi je žao Bore. Ona neće ostati sa Borom van rijalitija u vezi, a on je iskren i vremenom je zavoleo. Ona se zbog toga osilila prema drugim ljudima, a na početku nikome ništa nije smela da kaže, nije pokazivala stav, a sad je dobila nekog ko će da je brani u svakom momentu. Anastasija i Sofija su jako manipulativne i to uživo izgleda jako jadno. Njoj se dopada Filip, ja sam to primetila. Njoj se Filip dopada, ali mislim da je kroz Boru želi da mu pokaže da je zabavna i interesantna - nastavila je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić