Šok preokret! Jakšićka zakuvala čorbu za narednih sedam dana: Evo sa kim će Aneli boraviti u izolaciji (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Milan Miloešvić dao je reč ovonedeljnom vođi Aleksandri Jakšić kako bi izabrala potčke koji će boraviti sedam dana u izolaciji.

- Neka ustane Kačavenda, sa Dubai palačinokom, Aneli, Asmin, Janjuš, Filip, Maja, Jovana, Boginja, Ivan i Vanja. Filip i Maja neka sednu, ne vidim ništa. Jovana ne ide u izolaciju, Milan je rezervisan. Boginja i Filip nek sednu, izolacija ništa ne bi promenila. Milanče i Kačavenda, nju neću da šaljem u izolaciju. Ivana i Vanju neću. Aneli i Janjuš su mi bili simpatični, ali mislim da bi ona i Asmin trebali da daju sebi vremena da ponovo popričaju i da razmisle malo - rekla je Jakšićka.

- Ona želi da se dodvori narodu. Neću sa njom progovoriti ni reč - rekao je Asmin.

- Nemaš m*da da pošalješ Asmina i Aneli - rekla je Kačavenda.

- Ne zanima me - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić