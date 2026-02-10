Karambol se nastavlja! Aneli tvrdi da je Luka ZABRANIO da Asmin vidi Noru, iako je ona majka, Durdžić potvrdio Vujovićevu priču: Sita mi je rekla da... (VIDEO)

Šok za šokom!

Svađa Luke Vujovića i Aneli Ahmić nastavila se, te su tako pljuštale teške reči i optužbe.

- Ti sada sve lažeš - ubacio se Asmin.

- Ja nisam hteo da odvedem Noru, ali nisam zabranio - rekao je Luka.

- Nisi dao - urlala je Aneli.

- Ja ti nisam dao da se je*eš sa drugima i da se dopisuješ, to ti nisam dao...Narkomanko, džukelo - rekao je Luka.

- Setimo se toga da si ti ucenjivan da kažeš da li ulaziš ili ne - rekao je voditelj.

- Ja stojim pored Aneli, Sita sa tobom na spikerfonu, govori ti o ulasku. Pričali ste sat i po vremena - rekao je Vujović.

- Ja sam rekao da sam protiv toga da Nora dođe kod Drveta na pola sata, ali sam siguran da će mi odobriti da budem sa Aneli i ćerkicom 24 sata. Ja želim da vidim Noru za rođendan, zajedno sa Aneli, tada bi bila srećna. Sada ja da idem kao neki prosjak, da me čuva obezbeđenje. Jeste da bi bio šok za dete da dođe na pola sata. Želim i ja da popričam malo sa Norom - rekao je Asmin.

- Koliko puta si video Noru?! Tako je, preko kamere sa mnom, pa što si onda pustila dete samo s nasilnikom koji te je, kako kažeš, tukao pet puta?! - rekao je Vujović.

- Tužite Luku što je rekao da sam svako jutro išla u pet drogirana i pijana kući - rekla je Aneli.

- Ja se jesam čuo sa Norom kada je bila sa Aneli i sa Lukom, pošto je bila s njima u šoping centru, ja pitam Noru: "zašto ne zoveš tatu", ona kaže: "ne da Maka (Grofica)". Nisam hteo sudski to da radim, one meni nikada nisu htele da daju da vidim dete. Grofica mi je prijavila da sam došao da ubijem nju, njenog sina i Noru. Meni je Aneli govorila da sam joj napravio problem, da je izašao iz stana. Imao je neki kodeks muški do momenta dok Grofica nije objavila sliku Luke i Nore. On tu nije reagovao kao muškarac! Sita me je zvala ponovo i kao: "Luka ne želi da ti dovede dete, Aneli i mama se bune", ja sam rekao da sa mnom za sto mogu da sednu Luka i Nora, a Aneli i Grofica dva stola dalje. Ja sam tražio i Groficu i Aneli da dođu - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić