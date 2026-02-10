AKTUELNO

Zadruga

Raskid na pomolu: Bebica gori od besna zbog pogleda Filipa i Teodore, želi samo jedno da sazna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala poglede između Teodore i Filipa.

- Ako ti se svidi nešto jednom, svideće ti se opet. Očigledno je Bebica nešto video, nešto 'postoji. Ja ne vidim ništa u budućnosti. Ne bi moj otac rekao da je bilo nešto jače, neka podudarnost. NJih dvoje i da se prevare opet, opet će se pomiriti - rekla je Maja.

- I te tako je videla ko je šišao Daču, meni je Sara odmah to rekla. Ja mislim da se njoj i dalje sviđa Filip, ali ne vidim da daje neke povratne reakcije. Nasilje ne podržavam i meni je to bolesno - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je ovo Bebičina bolesna opsija i njena bolesna navika i strah. Ja sam nju jednom pitala kad je plakala zbog modrica, a ona je rekla da će se napolju sve to rešiti. Ona krene da izađe iz tuša, a on ubaci u petu da se obrije da ne ide ona bez njega. Ona ima 24 godine, a on skoro 40. On komentariše svakoga, kao da sebe gleda u ogledalo i priča. On je nasilnik! Filip jeste dobio šaku u glavu i to ga je pomerio od ovoga. To nisu bila osećanja, nego strast - rekla je Hana.

- Ne mislim da se plaši da izađe iz odnosa. Jesam je povukao, ako sam zbog toga nasilnik jesam onda. Razlog naše svađe jeste ta priča oko Filipa - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesi se pokajala? završili smo - rekao je Bebica.

- Što nam je ovakav odnos - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

BABA NIJE UMRLA! Kačavenda ponosna zbog vrelih scena sa Mikijem, Aneli i Bebica jedva dočekali da je postave na stub srama: Utorak baba je gora od Fil

Zadruga

Kad je trebao da priđe i porazgovara nije... Maja ne želi da čuje za lik i delo Filipa Đukića, ovako je niko nije povredio do sad! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je pravo stanje veze Teodore i Bebice: Napravili karambol pod jorganom, raskid na pomolu? (VIDEO)

Zadruga

Razotkrivanje počelo: Mina jedva dočekala da odruka Luku i Anitu, tek će nastati novi haos kad se za ovo sazna! (VIDEO)

Zadruga

Ona se nabacivala svima: Anita gori od ljubomore zbog Filipa i Teodore, žestoko oplela po njoj! (VIDEO)

Zadruga

Ostvarila mu se noćna mora: Bebica pokušava da zaplače zbog spajanja Teodore i Filipa, rešio da spava sa njima u izolaciji (VIDEO)