AKTUELNO

Domaći

Brazilac zakuvao čorbu u Beloj kući: Sofija progovorila o poznanstvu sa njim, pa pokušala da spinuje Dačino razotkrivanje istine o svemu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Neočekivano!

Voditelj Milan Miloešvić dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisal raspad prijateljstva Dače i Sofije.

- Naš odnos je bio klasičan ženski odnos i to je kraj priče. Terzina rečenica znači da ona pravi odsupnicu. Da li će Dača progovoriti ili neće ne znam. Ja ću ga rbaniti do kraja, razloge imam. Dača je neko ko nije kriv što se ovo priča po kući, svi dolaze do njega. Dača nju drži u šaci - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Drži je u šaci?! Dača i Sofija oči u oči, Virijević otkrio: Kunem se u sestru da imam neku tajne o tebi (VIDEO)

- Sa Brazilcem se nikad nisam videla, poruke imaju na Instagramu - rekla je Sofija.

- Sve je ovde lažno, ja sam joj to rekao - rekla je Milena.

- Ja se kunem u svoju majku da je ona meni pričala svašta - rekao je Dačo.

- Ja se kunem u svoju majku da je on meni pričao nešto o svojoj porodici - rekla je Sofija.

- Ja ne znam da su se videli, niti mi je tata ikad rekao. One nema moj broj, čuli smo se na Instagramu. Kad je bila žurka moj tata i ona su bili bliži, poslala mi je skrin kako se dopisuje sa njim, a ja sam joj rekao: "Oduvaj ga". Moj tata je njoj napisao da želi da je odbrani od Nene i ponudio joj je nešto za Instagram,a ja sam napisao: "Čovek te muva", sprdali smo se - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Raskid na pomolu: Bebica gori od besna zbog pogleda Filipa i Teodore, želi samo jedno da sazna (VIDEO)

- To je istina - rekla je Sofija.

- Ja sam rekao da njega ne treba čoveka ni da provlači. Mnoge reči se vade - rekao je Terza.

- Šta god da su pričali nijedan dokaz nisu dali. Daj dokaz, slike snimke i ja ću da priznam. O meni ne postoji ništa! - rekla je Sofija.

- Ja sam donela sat Dačinog tate, on se zahvalio i rekao je da će mi sledeći put doneti taj sat. Uzeo je Sofijin telefon i moj telefon. Mene nikad u životu nije nazvao. Nema ja šta da pljujem i ogovorama, završila sam odnos i to je to. Znam kakav je kalibar njegov otac i sa kim se druži, tako da je moguće da zna nešto - rekla je Milena.

- On je uzeo moj instagram, a ne broj telefona - rekla je Sofija.

- Ne, ne, broj telefona, ja ne pričam o Instagramu - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Haos za stolom! Đukić se ponovo ogradio od Teodore, Terza skočio na njega: Rekao si mi da ćeš... (VIDEO)

- Ja se ne sećam da sam dala broj telefona - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PROGOVORILA O SVEMU! Žana otkrila kako gleda na Ivanovo ponašanje, pa priznala da zbog njega ima strah! (VIDEO)

Domaći

ŠOK POTEZ: Bajo Vujović zakuvao čorbu u vezi svog sina i Aneli! Luka doneo odluku da okrene leđa svojoj porodici!? (VIDEO)

Domaći

Šok preokret! Jakšićka zakuvala čorbu za narednih sedam dana: Evo sa kim će Aneli boraviti u izolaciji (VIDEO)

Zadruga

Šok i neverica! Filip svojim snom predviđa trudnoću u Beloj kući, Anita prebledela kao krpa (VIDEO)

Showbiz

Ko bi se nadao ovakvom odgovoru? Ujak Ene Čolić progovorio o njenim ratovima u Beloj kući, ubeđen da je ON uzrok svih problema! (VIDEO)

Domaći

ŠOK PREOKRET! Majka Uroša Stanića pružila ruku pomirenja Asminu, pa ukazala sinu na neprijatelje u Beloj kući: To je dobra porodica, Aneli te nagovara