Brazilac zakuvao čorbu u Beloj kući: Sofija progovorila o poznanstvu sa njim, pa pokušala da spinuje Dačino razotkrivanje istine o svemu (VIDEO)

Voditelj Milan Miloešvić dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisal raspad prijateljstva Dače i Sofije.

- Naš odnos je bio klasičan ženski odnos i to je kraj priče. Terzina rečenica znači da ona pravi odsupnicu. Da li će Dača progovoriti ili neće ne znam. Ja ću ga rbaniti do kraja, razloge imam. Dača je neko ko nije kriv što se ovo priča po kući, svi dolaze do njega. Dača nju drži u šaci - rekla je Milena.

- Sa Brazilcem se nikad nisam videla, poruke imaju na Instagramu - rekla je Sofija.

- Sve je ovde lažno, ja sam joj to rekao - rekla je Milena.

- Ja se kunem u svoju majku da je ona meni pričala svašta - rekao je Dačo.

- Ja se kunem u svoju majku da je on meni pričao nešto o svojoj porodici - rekla je Sofija.

- Ja ne znam da su se videli, niti mi je tata ikad rekao. One nema moj broj, čuli smo se na Instagramu. Kad je bila žurka moj tata i ona su bili bliži, poslala mi je skrin kako se dopisuje sa njim, a ja sam joj rekao: "Oduvaj ga". Moj tata je njoj napisao da želi da je odbrani od Nene i ponudio joj je nešto za Instagram,a ja sam napisao: "Čovek te muva", sprdali smo se - rekao je Dačo.

- To je istina - rekla je Sofija.

- Ja sam rekao da njega ne treba čoveka ni da provlači. Mnoge reči se vade - rekao je Terza.

- Šta god da su pričali nijedan dokaz nisu dali. Daj dokaz, slike snimke i ja ću da priznam. O meni ne postoji ništa! - rekla je Sofija.

- Ja sam donela sat Dačinog tate, on se zahvalio i rekao je da će mi sledeći put doneti taj sat. Uzeo je Sofijin telefon i moj telefon. Mene nikad u životu nije nazvao. Nema ja šta da pljujem i ogovorama, završila sam odnos i to je to. Znam kakav je kalibar njegov otac i sa kim se druži, tako da je moguće da zna nešto - rekla je Milena.

- On je uzeo moj instagram, a ne broj telefona - rekla je Sofija.

- Ne, ne, broj telefona, ja ne pričam o Instagramu - rekla je Milena.

- Ja se ne sećam da sam dala broj telefona - rekla je Sofija.

