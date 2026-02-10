AKTUELNO

Zadruga

Za mene možete da kažete sve osim da sam peder i da sam lopov: Anđelo jednom rečenicom zapušio usta Mileni Kačavendi, pa opleo po njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Naredni je dobio reč Anđelo Rankoviž koji je odmah opleo po Mileni Kačavendi.

- Kačavenda je pukla sa svakim od koga nema korist. Ja se sećam da si ti slučajno našla sat, a ne da si čuvala porodičnu tradiciju - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Od modrica nećeš moći da se opereš: Teodora očitala lekciju Bebici, on ponovo dokazao zašto je Bog manipulacije! (VIDEO)

- Ja sam joj dao da čuva, a onda sam zvao nju da pogleda gde je - rekao je Dačo.

- Ona je rekla da je mogla nešto da ti kaže što bi te poremtilo. Ti si odmah rekao kako imaš tajne o njenoj porodici i malopre si rekao da imaš nešto za nju i njenu majku. Ti si dobra sa njim da bi dobila sat - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Hoće da joj dokaže ljubav preko uvreda drugih: Janjuš dao svoj sud o raskolu Kačavende i Sofije, Mića digao sto na noge (VIDEO)

- Ja te vodim u Italiju i plaćam sve. Anita je rekla da si tražio vazelin i dva psta u b*lju - rekla je Mielna.

- Za mene možete da kažete sve osim da sam peder i da sam lopov - rekao je Anđelu.

- Teodori Džehverović je sramota što je bila s tobom verovatno - rekao je Dačo.

- Pa je bila sa mnom dve i po godine - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Znači da nemaš koga da je*eš napolju: Ivan jedva dočekao da udari na Anđelovu muškost, on istog momenta zapušio usta Mileni! (VIDEO)

Zadruga

Milan se javno obratio Stefanu Kariću: Jednom rečenicom zapušio usta svima! Jovan zbog Milosave žestoko osuđen (VIDEO)

Zadruga

Haos u Beloj kući! Najbrutalnija svađa Luke i Janjuša, pljušte žestoke uvrede: Anđelo se umešao i dodatno raspalio vatru jednom rečenicom! (VIDEO)

Domaći

Rastavio Kariće na proste činioce! Anđelo dočekao svojih pet minuta, pa bez zadrške opleo po Stefanu! Posebna poniženja sačuvao za Osmana: Ko je sad b

Domaći

POGLEDAJTE JE, NAJVEĆE ZLO: Aneli žestoko oplela po Kačavendi, tvrdi da treba da ide na lečenje (VIDEO)

Zadruga

NJEMU TA PRIČA ODGOVARA: Lakić i Lejdi osudili ponašanje Samira Ramovića prema Mileni Kačavendi, pa priznali da je on za njih NAJVEĆI FOLIRANT! (VIDEO