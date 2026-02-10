Za mene možete da kažete sve osim da sam peder i da sam lopov: Anđelo jednom rečenicom zapušio usta Mileni Kačavendi, pa opleo po njoj! (VIDEO)

Žestoko!

Naredni je dobio reč Anđelo Rankoviž koji je odmah opleo po Mileni Kačavendi.

- Kačavenda je pukla sa svakim od koga nema korist. Ja se sećam da si ti slučajno našla sat, a ne da si čuvala porodičnu tradiciju - rekao je Anđelo.

- Ja sam joj dao da čuva, a onda sam zvao nju da pogleda gde je - rekao je Dačo.

- Ona je rekla da je mogla nešto da ti kaže što bi te poremtilo. Ti si odmah rekao kako imaš tajne o njenoj porodici i malopre si rekao da imaš nešto za nju i njenu majku. Ti si dobra sa njim da bi dobila sat - rekao je Anđelo.

- Ja te vodim u Italiju i plaćam sve. Anita je rekla da si tražio vazelin i dva psta u b*lju - rekla je Mielna.

- Za mene možete da kažete sve osim da sam peder i da sam lopov - rekao je Anđelu.

- Teodori Džehverović je sramota što je bila s tobom verovatno - rekao je Dačo.

- Pa je bila sa mnom dve i po godine - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić