Ovo je moja pobeda! Opšti haos u Beloj kući zbog Anđelovog prvog mesta na anketi, on se ismejao svima u lice! (VIDEO)

Prethodnih dana čitaoci portala Pink.rs glasali su za najzabavnije osobu osobu Elite 9, a sada je voditelj Milan Milošević saopštio rezultate glasanja.
3. mesto Anita Stanojlović
- Je l' ovo fora? Stvarno jeste zabavna, imam priliku da je upoznam. Ona ima nešto detinjasto u sebi. Sponana je, zabavna je, ima neki x faktor. I kad ne zna ništa ona je meni zabavna - rekao je Luka.
- Drago mi je. Kažu s kim si takav si. Imam ja to u sebi, ali zavidi ko će to da probudi u meni - rekla je Anita.
2. mesto Filip Đukić
- Jeste, inače moj favorit za pobedu. Neko ko je harizmatičanm svestran... On se od prvog dana kad sam ga upoznala nikad nije promenio - rekla je Matora.
- Hvala. Energija mi je poslednjih dana katastrofa, sve se promenilo. Samo se gfleda ko će kome da uvali i loše da iskomentariše - rekao je Filip.
1. mesto Anđelo Ranković
- Naravno, ne znam šta je ljudima smešno. On je jedini gospodin ovde. Ima jako puno kvaliteta, zrači pozitivno - rekla je Maja.
- Hvala. ja znam ko sam, šta sam i kakav sam, samo ne raspipam svoju energiju. Ovo je moja pobeda, još jedno prvo mesto - rekao je Anđelo.
Autor: A.Anđić