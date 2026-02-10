BURNA NOĆ U ELITI! Luka otkrio da je čuvao Noru dok se Aneli PROVODILA, ona tvrdi da je Vujović zabranio njihovoj ćerki da viđa Asmina, Bebica i Teodora NA IVICI RASKIDA, Delićeva ponovo IMA MODRICE po telu!

Bilo je uzbudljivo.

Sinoć je u Beloj kući održana još jedna emisija "Izbor potrčka i Pretres nedelje", a gledaoci su imali prilike da vide i čuju mnoge stvari o kojima se do sada ćutalo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Saletu Luksu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aleksandre Jakšić.

- Ja bih prvo Ivana osudio jer je ona rekla da je on njen mentor bio. Ivanov pacijent je umro. Ona je žena koja je izdala svoje prijatelje, to je taj jeftini rijaliti. 200 puta ku*avelo , pijana si... Kanal Morača totalni. Kači se na teme, ispada smešna. Ako Janjuš treba da dobije kolače, ja trebam sarmu. Ona je nula od čoveka - rekao je Sale.

- Osuđivala je svačiju podelu, a ona sama nikome nije rekla ništa. Hoće da spusti loptu, pogubila se. Milena je danas uništila. Uništila se danas - rekao je Asmin.

- Ti bi se ponašao normalno da si dobio drugi budžet - rekla je Aleksandra.

- Ne mogu da je osudim što pije kad ja pijem. Što bih ja od tebe očekivao više? - pitao je Asmin.

- Od mene ne možeš da dobiješ, imali smo već jednu svađu. On mi je rekao da n ezaboravim da ispoštujem Kačavendu i Miću. Za mene je pet hiljada isti đavo, a ja sam ispoštovala mog druga Pečenicu - rekla je Aleksandra.

- Drug al u ku*cu - rekla je Milena.

- Podela je fijasko! - rekao je Terza.

- Kad si mogla Bori iz ličnih razloga da ne daš mogla si i Kačavendi. Ona je danas u pismu odlučila da li će da ispoštuje. Meni da dođe moj otac i kaže da ispoštujem Boru, nema šanse, to je moj stav - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aleksandre Jakšić.

- Ako je do para poštovanje, onda on izvadi dva soma i da Mileni i kaže: "ti kaži svoj stav". On te uvalio u problem jer je tebe uništio. Čim postoje tri vrste budžeta, postoji onda klasifikacija, jer da je do reči, Veliki šef bi dao svima po pet hiljada, pa vi pričajte - rekao je Ivan.

- Možete da mislite šta hoćete, ja sam ispoštovala - rekla je Jakšićka.

- Mene je fascinirala kada je došla do Bore i rekla je: "rekao mi je Ilija da te ispoštujem, ali je meni moje dostojanstvo iznad", a onda kod Milene nije spomenula dostojanstvo, tako da je time sve pokazala - rekao je Viktor.

- Zamislite vi da ona Kačavendi da pet hiljada dinara, a sebi tri hiljade dinara?! On sa time kada ti je rekao da ispoštuješ rekao da si bez stava i karaktera, a ti si njega ovde upoznala i popila sa njim tri kafe u pabu. Nikom ništa nije rekla - rekao je Luka.

- Što se ove budaletine tiče, ona je mlela ova i svih ovih dana. Prvi put je dobila priliku da se negde eksponira, podela joj je podela budžeta. Osećala sam se kao da sam umrla prošle sezone. Ljudima je govorila: "niti smrdiš, niti mirišeš", nijedno mišljenje nije rekla. Ja se sa Ilijom poznajem 15 godina, ona apsolutno nije Ilijina drugarica, družio se s njom silom prilika jer su u pabu. Podela posvećena meni, ušlihtala se Aneli i Maji, dala im 4.000 samo zbog Anđela. Sve u svemu sviranje ku*ca u tamburu, govorila je da smrdim na alkohol. Pažnju držala nije nijedne sekunde, ljudi su ovde trtljali i mleli. Ona je ovde i dalje zbog mene - rekla je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Aleksandri Jakšić kako bi izabrala potčke koji će boraviti sedam dana u izolaciji.

- Neka ustane Kačavenda, sa Dubai palačinokom, Aneli, Asmin, Janjuš, Filip, Maja, Jovana, Boginja, Ivan i Vanja. Filip i Maja neka sednu, ne vidim ništa. Jovana ne ide u izolaciju, Milan je rezervisan. Boginja i Filip nek sednu, izolacija ništa ne bi promenila. Milanče i Kačavenda, nju neću da šaljem u izolaciju. Ivana i Vanju neću. Aneli i Janjuš su mi bili simpatični, ali mislim da bi ona i Asmin trebali da daju sebi vremena da ponovo popričaju i da razmisle malo - rekla je Jakšićka.

- Ona želi da se dodvori narodu. Neću sa njom progovoriti ni reč - rekao je Asmin.

- Nemaš m*da da pošalješ Asmina i Aneli - rekla je Kačavenda.

- Ne zanima me - rekla je Aneli.

Milan Milošević, voditelj emisije "Izbor potrčaka", dao je reč Aleksandri Jakšić kako bi odabrala omiljenu ličnost.

- Biće Anđelo moja omiljena ličnost - rekla je Jakšićka.

- Nemam pojma da li ću spavati tamo, mislim da i njoj posle svega ovoga bi joj prijalo da bude tamo sama - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi oktrila da li će dovesti Noru za rođendan kako bi videla oca, Asmina Durdžića.

- Ja nisam za to. Za mene je on monstrum i stojim iza svega što sam rekla, ne zaslužuje da vidi dete jer se poigrama sa dečijim osećanjima. Posle da ponovo majku pljuje najstrašnije, a da dete to sluša. Ja bih volela da dete dođe da vidi samo mene, ako je to u mogućnosti. Nora ne treba da dolazi ovde. Ne znam kako je promenio mišljenje tako brzo. Kad god se nešto radi o meni, on mene gazi. On se smeje u ćošku i ne sme da pisne. Dete vidi sve, a on je za nju govorio najgore stvari. Ponovo bi okrenuo leđa Nori kad bi našao devojku novu. Ja nisam za to nešto preterano. On je juče rekao da kad sam ja bila napolju da se čuo sa Norom. Ja kad sam nju namestila u sobu i uzela telefon da ga pozovem, ona nije htela prvo da priča sa njim. Ona se namestila, a pozvao je drugi lik koji je pretio Siti i Luki, Nora se njemu javila i on je poklopio slušalicu. Da se neko poigrava sa svojim detetom... - rekla je Aneli.

- Meni je ovo toliko jadno da ne mogu da verujem. Ti si se grlila sa ovim čovekom, a dete ne može da se grli. Ti si p*ka! Ti ćeš detetu zabraniti da ga vidi za rođendan - skočio je Janjuš.

- Asminu sam obećala da nikad neću vređati dete! Četiri meseca je nisam uvredila, a ona je najstrašnije vređala moju decu. Mesto ti je u čošku, a ti si pokazala šta misliš - vikala je Milena.

- Stvarno ne želim da dovedem dete. On se igrao sa tim, doveo me do toga da kažem da ne želim. Ja ne želim da moje dete bude 24 časa rijaliti igrač i da se snima - rekla je Aneli.

- A napolju je mogla da koristi dete u marketinške svrhe - rekla je Milena.

- Volela bih da se složi da nije ni mesto ni vreme da Nora dođe i da putuje deset sati. Ja bih više volela da nas izvedu, pa da odemo da čestitamo i da mi putujemo - rekla je Aneli.

- Nemoj da ja pričam o Siti šta mi je pričala i šta ste radili iza leđa. One nisu htele da daju dete, a onda mene zovu da ja vodim, ja nisam hteo. Sad prave Ahmići da ja nisam dao Asminu da vidi dete! Ja te naterao da vidi dete u Nou se kunem, a ti onda Groficu - rekao je Luka.

- On je meni pravio problem da ja dam Noru i da ja želim da se izmirim sa njim. Ja sam htela da odem sa mamom da je odvedemo - rekla je Aneli.

- Gde je bila Nora dan posle veridbe? Hoćeš da objavim prepiske sa Milicom? Kad si videla Noru taj dan? Bila 200 kilometara od Beograda, sa mnom i sa desetoro dece. Što nisi išla? - pitao je Luka.

- Nisam htela da idem - rekla je Aneli.

- Ja zabranio da on vidi dete? - vikao je Luka.

- Ovo je još jedna njegova laž u nizu. Ti nisi bio za to - rekla je Aneli.

- Ja nisam hteo da odvedem. Kad smo bili u Sarajevu, Aneli je ostajala kod kuće dok sam ja šetao sa Norom i Groficom. Luka ide u prodavnicu sam sa Norom, šeta sa Norom...Luka je svaki put bio za to da Asmin vidi dete. Jesi li ti išlam sa mojim Noom sama? Nisi! Bilo ti je preče da se bockaš, sa Goranom da ideš... - rekao je Luka.

Svađa Luke Vujovića i Aneli Ahmić nastavila se, te su tako pljuštale teške reči i optužbe.

- Ti sada sve lažeš - ubacio se Asmin.

- Ja nisam hteo da odvedem Noru, ali nisam zabranio - rekao je Luka.

- Nisi dao - urlala je Aneli.

- Ja ti nisam dao da se je*eš sa drugima i da se dopisuješ, to ti nisam dao...Narkomanko, džukelo - rekao je Luka.

- Setimo se toga da si ti ucenjivan da kažeš da li ulaziš ili ne - rekao je voditelj.

- Ja stojim pored Aneli, Sita sa tobom na spikerfonu, govori ti o ulasku. Pričali ste sat i po vremena - rekao je Vujović.

- Ja sam rekao da sam protiv toga da Nora dođe kod Drveta na pola sata, ali sam siguran da će mi odobriti da budem sa Aneli i ćerkicom 24 sata. Ja želim da vidim Noru za rođendan, zajedno sa Aneli, tada bi bila srećna. Sada ja da idem kao neki prosjak, da me čuva obezbeđenje. Jeste da bi bio šok za dete da dođe na pola sata. Želim i ja da popričam malo sa Norom - rekao je Asmin.

- Koliko puta si video Noru?! Tako je, preko kamere sa mnom, pa što si onda pustila dete samo s nasilnikom koji te je, kako kažeš, tukao pet puta?! - rekao je Vujović.

- Tužite Luku što je rekao da sam svako jutro išla u pet drogirana i pijana kući - rekla je Aneli.

- Ja se jesam čuo sa Norom kada je bila sa Aneli i sa Lukom, pošto je bila s njima u šoping centru, ja pitam Noru: "zašto ne zoveš tatu", ona kaže: "ne da Maka (Grofica)". Nisam hteo sudski to da radim, one meni nikada nisu htele da daju da vidim dete. Grofica mi je prijavila da sam došao da ubijem nju, njenog sina i Noru. Meni je Aneli govorila da sam joj napravio problem, da je izašao iz stana. Imao je neki kodeks muški do momenta dok Grofica nije objavila sliku Luke i Nore. On tu nije reagovao kao muškarac! Sita me je zvala ponovo i kao: "Luka ne želi da ti dovede dete, Aneli i mama se bune", ja sam rekao da sa mnom za sto mogu da sednu Luka i Nora, a Aneli i Grofica dva stola dalje. Ja sam tražio i Groficu i Aneli da dođu - rekao je Durdžić.

Tokom reklama Luka Vujović je sa Anitom Stanojlovilć porazgovarao o Aneli Ahmić i životu sa njom.

- Smeće jedno, voleo bih da je ne vidim nikad. Ništa osim minus od 20 hiljada mi nije napravila - rekao je Luka.

- Ispašćeš donji, šta se petljaš - rekla je Anita.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić ležali su na kauču, te su tako ušli u žestok sukob.

- Evo ja ti kažem još jednom mi spomeni tu priču, ti i ja smo gotovi - rekla je Teodora.

- Evo odmah smo završili, hajde idi, skloni se, nemoj mi te ucene - rekao je Bebica.

- Nemoj da mi se kriviš majmučino jedna bolesna! Ja ne vidim temu osim toga što si ti sada pokrenuo - rekla je Teodora.

- Da, napravila si temu, svađala si se sa mnom bez razloga - rekao je Bebica.

- Ti si napravio temu, ponašaj se normalno! Ne ponašaš se normalno...Na koga se ti dereš?! - rekla je Teodora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi izneo istinu o Anelinoj zabrani da viđa ćerku Noru,.

- Meni je Sita govorila i pre toga da priznam da ulazim u rijaliti, pa ću moći da viđam dete. Ona je znala da je 13. ulazak. Kad je Grofica objavila sliku sa Norom iz Dubrovnika, ja sam bio u Zagrebu i hteo sam da vidim Noru, a Sita mi je rekla da da su upravo krenuli za Sarajevo. Poslednji put sam je video kad je ulazila u Elittu 7 - rekao je Asmin.

- Ne laži. U Majamiju si se slikao go i tražio da vidiš Noru kako bih ja videla kako ti je u Majamiju - rekla je Aneli.

- Ona nije htela da ide kući sa mamom, nego je htela sa mnom kolima - rekao je Asmin.

- Dete sad drugačije gleda na njega. Kad se pretilo mojoj majci na telefon i mojoj porodici... Nemoj da lažeš, i prema meni je trčala i plakala - rekla je Aneli.

- Ja kažem da ide kod mene, a Grofica kaže: "Ne tamo, tata je g*vno" - rekao je Asmin.

- On je slao ljude lomili su mi kola - rekla je Aneli.

- Ja sam slao ljude samo da uzmu lava. Ukrali su lava i lutku bez glave. Mi imamo 50 - 50 starateljstvo. Kad bih ja rekao da dođe, morao bih da odem po nju. Ja da je prijavim ona ne bi mogla da pređe nijednu granicu na svetu ikad. Nora bi bila oduzeta odmah. Meni je Sirta rekla da ne dajem punomoćje Grofici jer će sa Norom da ide u emisije. Ona mi je rekla da dok je ona živa dete neću videti jer ću da ukradem dete. One su tri crne udovice! Kad izađemo napolje idemo na sud svakako - rekao je Asmin.

- Pre suda ništa - rekla je Aneli.

- Luka je rekao da ako on nešto kaže Asmin dobija dete - rekao je Luke.

- Ti si spreman na sve! - rekla je Aneli.

- Jesam, ali ne kad je moje dete u pitanju i moj brat! Mama ne da da Nora ima oca, baba ne da da Nora ima oca, tetka ne da da Nora ima oca i to je to - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi prokomentarisao odnos Asmina i Aneli.

- Ja ću da ponovim da sam ja stao uz taj njegov stav da u ovoj situaciji Nora ne bi trebalo ovde da dođe. Svesno su ušli u ovu sezonu, podsetiću da je Asmin došao ovde da se bori protiv Site, dakle, sami su sebi nametnuli tu temu Nora. Ja sam govorio pre dva meseca da sam za to da Asmin i Aneli razgovaraju i probaju da spuste loptu, većina stola je govorila da treba da rešavaju preko suda. Šta će Norino pojavljivanje na jedan dan da promeni u njihovom odnosu?! Neće ništa, neće ni u odnosu ćerka-majka, a niti ćerka-otac. Dete bi se izmaltretiralo i istresiralo, a vi biste imali temu, koga je duže zagrlilo, da li će da prepozna oca ili ne. Meni je ovo idealna izolacija, njih dvoje, tu još postoji prostora za nešto - rekao je Ivan.

- Aneli i ja nikada ne možemo da rešimo naše svađe, mene je njena sestra Sita pljuvala najstrašnije, nije joj odgovaralo, jer nema love. Evo ti, Nerio je o njoj pričao sve, ona i dalje mene pljuje. Glavni problem je porodica Ahmić, ne mi. Ja ću sada spustiti loptu, za pet dana ću dobiti informaciju da me ona pljuje. Njima Nora nije bitna, ona im je pokretni bankomat - rekao je Asmin.

- Što se tiče ovoga, tužno je, bezobrazno je da kako vama odnos varira, da vam se tako menjaju mišljenja za Noru. Posle hotela je bilo da bi htela da ide kod Mustafe, pa je Nora trebala da dođe. Asmin je rekao da za rođendan ne želi da dođe, pamtim Asmine, pa je ona tvrdila da hoće, pa je rekla da neće, pa ste se izmirili, pa je bilo kako da dođe, pa nećete da radite zadatak i kako vaš zadatak izgleda. Meni je sramno da se bilo ko u ovoj situaciji amnestira ili pere, to vam je isto kao kada bih ja došla da se perem od postupka od prošle godine. Moja je greška što sam to uradila, to breme nosim ceo život, tako da je jako ružno to što Luka pokušava da predstavi da je to radio zbog Aneli. Ovde je bila priča za ucenjivanje, stali smo na Asminovu stranu. Luka je prišao i meni je rekao: "nemaš dete, ali bi svako normalan proveravao da li to radi zbog rijalitija ili ne". Druže, neko ti je terao inat preko tvog deteta, bazen sada čujemo grljenje, znači niste to radili jer se osećali, nego iz inata. Ti si oprostio i to je to, ali tu nema oprosta - rekla je Matora.

- Ja sam gledala lajv kada je tebi Nora rekla: "Aneli, zašto lažeš da si trudna", a onda si ti rekla: "Ne lažem, ja imam samo tebe, moju curicu", ja sam gledala, Nora se čula u pozadini nisi nju snimala - rekla je Jovana pevačica.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o svađama sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Danas je bila totalna glupost za stolom i on je rekao meni da mu se Dača obratio, a Dača je rekao da nije, bila je u pitanju blaga laž. Iz te bzudalaštine smo nastavili da se prepiremo i svađamo - rekla je Teodora.

- Šta se dešava sa masnicama? - pitao je Milan.

- Neprijatno mi je da pričam. Pogurali smo se u krevetu... Na kraju se sve vrati na Filipa i rekao mi je da ima bes zbog toga. Ja ću reći da smo se pogurali, neću reći da me bije - rekla je Teodora.

- Laže, uhvatio sam je za ruku i ostala je masnica. Ja nisam rekao da mi se Dača obratio nego sam čuo da sam mislio da je meni rekao i onda sam mu ja dobacio nešto. Rekla mi je odmah da je Filip pitao Daču šta je ona pričala o njemu. U krevetu se nastavilo jer sam prebacio, ponovo kreće priča. Ona kaže da ja pravim tu temu. Šta ćeš ti uopšte da se nađeš tu gde su Filip i Boginja? Krene iz gluposti i završi se sa Filipom. Jedva čekam da mi puste klipove. Tvoji mama i tata se bave time i oni prave priču. Ja nisam to video, ali me nervira kad se priča to. Naravno da mi je žao tih masnica jer kad god je uhvatim i stegnem jače njoj tako ostane - rekao je Bebica.

- Ne radi mi ništa, sve je okej i na tome nek ostane. Trebaš da spustiš glavu - rekla je Teodora.

- Ovo je pršlo u patologiju i bolest. Ne postoji ljubav, prevazišlo je mere koje ne mogu da se porede da se vole ili nešto. Ona ostaje u ovom odnosu nesrećna. Ona je rekla jasno da je ti maltretiraš! Ovako je bilo svaki put! Zašto ti to sve trpiš? - pitao je Janjuš.

- Za ovo što on tebi radi se ide u zatvor - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč FIlipu Đukiću, kako bi prokomentarisao odnos Teodore i Bebice.

- Da sam ja ovde ušao sa ženom ili majkom moje dece, skakao bih na svakoga. Da, bila je strast i sve to, ali ne da skačem ovde...Meni je Dača rekao to za kosu - rekao je Đukić.

- Posle dan sam Dači rekla to za frizuru, nisam ni znala da ga je on šišao - rekla je Teodora.

- Ne postoji neka žal da ja sada patim i da mislim o tome - rekao je Filip.

- Da, ti si meni rekao da ćeš da je opališ napolju - rekao je Terza.

- Ja ti to rekao?! Ti si bolestan dečko, to ti sada ozbiljno kažem...Ti si jako bolestan lik i ovo je ja*arski - rekao je Đukić.

- Bebica i Teodora su ljudi koji su katastrofalno pečatirali svoj imidž, da ne znaju šta će sada. Navukli su htejtere, gledala je da nađe nekoga ko će da je gleda kao boginju i to ti je to, njemu isto tako nešto odgovara, pa su se tako našli - rekla je Vanja Prodanović.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala poglede između Teodore i Filipa.

- Ako ti se svidi nešto jednom, svideće ti se opet. Očigledno je Bebica nešto video, nešto 'postoji. Ja ne vidim ništa u budućnosti. Ne bi moj otac rekao da je bilo nešto jače, neka podudarnost. NJih dvoje i da se prevare opet, opet će se pomiriti - rekla je Maja.

- I te tako je videla ko je šišao Daču, meni je Sara odmah to rekla. Ja mislim da se njoj i dalje sviđa Filip, ali ne vidim da daje neke povratne reakcije. Nasilje ne podržavam i meni je to bolesno - rekla je Boginja.

- Mislim da je ovo Bebičina bolesna opsija i njena bolesna navika i strah. Ja sam nju jednom pitala kad je plakala zbog modrica, a ona je rekla da će se napolju sve to rešiti. Ona krene da izađe iz tuša, a on ubaci u petu da se obrije da ne ide ona bez njega. Ona ima 24 godine, a on skoro 40. On komentariše svakoga, kao da sebe gleda u ogledalo i priča. On je nasilnik! Filip jeste dobio šaku u glavu i to ga je pomerio od ovoga. To nisu bila osećanja, nego strast - rekla je Hana.

- Ne mislim da se plaši da izađe iz odnosa. Jesam je povukao, ako sam zbog toga nasilnik jesam onda. Razlog naše svađe jeste ta priča oko Filipa - rekao je Bebica.

Voditelj Milan Milošević podigao je Daču Virijevića kako bi progovorio o krahu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Taman posla, nismo se pomirili, niti ćemo se pomiriti, tako sam odlučio. Moj i njen odnos više nikada neće biti kao pre, ne želim da komuniciram sa njom van crnog stola. Ja vrlo dobro znam zašto sam joj to zamerio. Najviše me je pogodilo kada mi je rekla: "ja sam te napravila" i onda govori da će da me ugasi...Ja sa Terzom više neću da se svađam, jer Terza nije toliko loš, da, ona je loša. Iako mi je on izgovorio gore stvari, ali Terza je pogubljen i kao što u prethodnom odnosu nije znao šta radi, tako i sada ne zna. Da, pogodilo me je, nema tu više. Ono što sam rekao: "Comara gazi", rekao sam to u besu. Ne znaš zašto sam ja ovo zamerio. Ona se tebe plaši trenutno i tvoje reakcije posle onog utorka, ja sam je razumeo kada je ćutala. Da je ćutala i pomerila se, ne, ona se smejala na sve to i smejala se narednih dana kada si ti vređao mene i Milenu. Ja znam zašto sam joj zamerio, ona može sada da se smeje do sutra - rekao je Dača.

- Da pozdravim Dačinog tatu, da sam ja tako najgora kako me sada predstavlja, znam kako mi je pisao i šta mi je pisao. Ja imam 28 godina, znam tačno šta sam radila u svakom trenutku svog života, znam ja, zna moja porodica. Dačin tata izmišlja, naravno, od istine nema ništa. Da sam ja najgora, ne bi mi rekao da ne prenosim nešto Dači da se on ne bi brinuo. Svako u besu kaže šta hoće, ja ga nisam vređala, ali sam mu tako rekla jer znam da će to da ga isprovocira. Rekao si mi da smo nebitni i da će za tri dana da ugasi tu temu, ja sam na to onda rekla: "ja sam te napravila, ja ću te ugasiti". Ja o Dači ne pričam nigde, družili smo se, više se ne družimo. Ja lično i moja porodica je čula dobre strane njegove porodice - rekla je Sofija.

- Sada ćeš slušati stvari o sebi. Sofija mora da zna da se ja ne plašim nikoga. Ti možeš ovde sada da foliraš i da lažeš ovog čoveka i drugih 40 ljudi, ja ću te gledati do kraja koliko možeš da izdržiš. Ja mogu da pričam šta hoću - rekao je Dača.

- Ako tvoj otac pljuje mene, to ne znači da ja nemam porodicu koja pljuje vas! I sa očeve i sa majčine strane si zaštićen, i ja sam isto - rekla je Sofija.

- Si zaštićena s mamine strane?! E, pa veruj mi da nisi. Ko se poslednji bude smejao, najslađe će se smejati - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi dao svoj sud o svađi Milene Kačavende i Sofije Janićijević.

- Rekao sam i njemu da ispada kao da hoće da dokaže Sofiji ljubav preko uvreda. Takođe sam mu rekao da njih troje treba da rešavaju, evo malo pre mu kažem da ih pusti da se raspravljaju, možda ima nešto da kažu što njemu nije rečeno. Rekao sam da će do kraja sve izaći na videlo. Pre neki dan je rekao Mića da njihovo prijateljstvo nije pravo prijateljstvo, sada kada vratim film, slažem se s tim što je rekao. Kada je ušla Sofija, ti si odj*bala Živićku - rekao je Janjuš.

- Ja to nisam primetila, ali dobro, to je tvoje mišljenje - dobacila je Kačavenda.

- Sofija i Dača su pričali o tome da su ušli kao najbolji drugovi. Takođe sam rekao da kada je bilo sa Milenom da vređa Milenu, koja je bila na njegovoj strani u njemu teškim trenucima...Ne komuniciramo Milena i ja, kod mene sve to ide prirodno - rekao je Janjuš.

U toku emisije došlo je do žestoke svađe između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić zbog Filipa Đukića.

- Posle dva meseca si se setio da mi ne veruješ - rekla je Teodora,.

- Jer se tad nije pričalo - rekao je Bebica.

- Ovo je tvoj teatar, ovako se ne ponašaš u krevetu - rekla je Teodora.

- Koliko sam ti puta rekao da ne praviš situacije - rekao je Bebica.

- Ne može da dođe! Ti mene maltretiraš psihički. Ja neću da me štipaš i da mi se tako obraćaš - vikala je Teodora.

- Ja ne želim da ti dovodiš nas u takvu situaciju - rekao je Bebica.

- Jedino tvoja reakcija dovodi do toga. Razapnite me! Kad si se mirio sa mnom boleo te ku*ac što sam legla sa drugim, a sad mi prebacuješ sa j*benu firzuru - pričala je Teodora kroz suze.

- Ja ti verujem da ne gledaš! - rekao je Bebica.

- Ja ti ne verujem da me nećeš štipati više. Od modrica nikad nećeš moći da se opereš. Je l' ja tebe treniram da bi me jače udario? - rekla je Teodora.

Naredni je dobio reč Anđelo Rankoviž koji je odmah opleo po Mileni Kačavendi.

- Kačavenda je pukla sa svakim od koga nema korist. Ja se sećam da si ti slučajno našla sat, a ne da si čuvala porodičnu tradiciju - rekao je Anđelo.

- Ja sam joj dao da čuva, a onda sam zvao nju da pogleda gde je - rekao je Dačo.

- Ona je rekla da je mogla nešto da ti kaže što bi te poremtilo. Ti si odmah rekao kako imaš tajne o njenoj porodici i malopre si rekao da imaš nešto za nju i njenu majku. Ti si dobra sa njim da bi dobila sat - rekao je Anđelo.

- Ja te vodim u Italiju i plaćam sve. Anita je rekla da si tražio vazelin i dva psta u b*lju - rekla je Mielna.

- Za mene možete da kažete sve osim da sam peder i da sam lopov - rekao je Anđelu.

- Teodoru Džehverović je sramota što je bila s tobom verovatno - rekao je Dačo.

- Pa je bila sa mnom dve i po godine - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević podigao je Boru Santanu kako bi progovorio o pomirenju sa Anastasijom Brčić.

- Koja magija se desila da ste se vi pomirili - pitao je voditelj.

- Ja sam znao da smo zaljubljeni jedno u drugo. Takve stvari ne bih nikada uradio da mi do devojke nije stalo. Kada sam video taj snimak šta je bilo u kupatilu, ona mi je prišla da popričamo i onda sam joj rekao da nije problem da popričamo. Pričali smo i tako smo se pomirili malo po malo, dali smo jedno drugom još jednu šansu. Meni Murat nije nikakva prepreka, niti ga nešto spominjem. Popustila je da priča sa mnom o emocijama, kaže da je koči kada je gledaju ljudi - rekao je Bora.

- Rekao si da kažemo našem prijatelju koji gradi zgrade u Trebinju da nađe njenog oca da mu se izvini - rekao je Milan.

- Da. I da se posvađamo, nadam se da nećemo praviti neke greške. Ne znam zašto većini ništa nije drago, mi nikoga nismo ugrozili što smo u vezi. Meni niko nije okrenuo leđa od mojih prijatelja i drugara, Mina, Maja, Luksu se ne sviđa, ali ćuti, ne meša se - rekao je Santana.

- On je meni nedostajao, pogotovo posle onog pisma, pričala sam da želim da popričam sa njim. Dogovorili smo se da nećemo biti u vezi, da drugi ljudi ispaštaju zbog nas, ali eto, sutradan, kada sam došla u sobu, ja sam se vratila u rehab i dogovorili smo se da ćemo biti zajedno - rekla je Anastasija.

- Ova veza mi je lakrdija, rekla mi je da ona meni vraća i da mi skida Boru. Bora se pomirio sa Anastasijom da bi prikrio svoju seksualnost, ja da hoću, mogu da ih rastavim za sekund. Zanimljivo mi je da ih gledam kako se blamiraju - rekao je Uroš.

Autor: R.L.