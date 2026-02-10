AKTUELNO

Domaći

POČINJE NEDELJA LJUBAVI! Učesnice dobile prvi zadatak, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će biti jedna lepa nedelja.

Još jedno pismo stiglo je na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa Aleksandra Jakšić pročitala ga je pred svima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, vreme je da zavanično počne nedelja ljubavi. Mića će biti kontrolor svega što se bude dešavalo. Sada vam šaljemo papiriće a na svakoj od žena u Eliti je da napiše kog muškarca bira za partnera u nedelji ljubavi. Žene mogu birati sve muškarce sem Miće, treba da napišu prvo svoje ime a onda ime onog koga bira. Kad napiše, papirić predaje Mići, koji potom odnosi papir na kapiju - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TENZIJA U VAZDUHU! Bora dobio BOGATU NAGRADU, a onda Uroš stavljen na TEŽAK ZADATAK! (VIDEO)

Zadruga

ODABRANI OVE NEDELJE IMAJU SPECIJALNI ZADATAK! Bora odabrao njih desetoro! (VIDEO)

Zadruga

SVI NA PINK! Jovana advokatica počinje svoju PODELU BUDŽETA: Leteće perje! (VIDEO)

Zadruga

SVI ODMAH NA PINK! Počinje Igra istine, vreme je da SVE MASKE PADNU!

Extra

Sutra počinje šesta nedelja VASKRŠNJEG POSTA: Jedan običaj treba da ispoštuju i oni koji ne poste

Domaći

Ilija Pečenica je odlučio! Evo ko je NOVI VOĐA U ELITI! (VIDEO)