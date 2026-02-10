POČINJE NEDELJA LJUBAVI! Učesnice dobile prvi zadatak, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Ovo će biti jedna lepa nedelja.

Još jedno pismo stiglo je na adresu Bele kuće, a ovonedeljni vođa Aleksandra Jakšić pročitala ga je pred svima.

- Draga Elito, vreme je da zavanično počne nedelja ljubavi. Mića će biti kontrolor svega što se bude dešavalo. Sada vam šaljemo papiriće a na svakoj od žena u Eliti je da napiše kog muškarca bira za partnera u nedelji ljubavi. Žene mogu birati sve muškarce sem Miće, treba da napišu prvo svoje ime a onda ime onog koga bira. Kad napiše, papirić predaje Mići, koji potom odnosi papir na kapiju - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.