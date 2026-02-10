AKTUELNO

Zadruga

BRAZILAC JE PONOSAN! Dača Virijević odabran za najpoželjnijeg muškarca u Beloj kući, on šokiran: Sramota da me babe biraju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dačino jato.

Voditelj Darko Tanasijević otkrio je kakva su pravila ovonedeljnog zadatka "Nedelja ljubavi".

- Danas su dame birale muškarce sa kojima bi volele da budu ljubavni par ove nedelje. Mogu da kažem da toliko niste bile iskrene, i ptice na grani znaju koga uhodite, koga gledate, ali dobro. Ono što treba da znate, muškarci će ovde imati glavnu reč. Kad imamo situaciju da je više devojaka izabralo jednog muškarca on odlučuje koja će mu devojka biti partnerka. Po odabiru devojaka, najpoželjniji muškarac u kući je Dača Virijević. Brazilac je ponosan - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sramota, da me ove babe navode - rekao je Dačo.

- Daču su izabrale Jovana Cvijanović, Rada Smicalica, Jovana Mitić, Vanja Živić, Kačavenda, a tu je i Dušica - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

