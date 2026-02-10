DAČINO JATO! Virijević izabrao nju da bude mu bude par u NEDELJI LJUBAVI, mnoge devojke razočarane! (VIDEO)

Dača Virijević dobio je najviše "glasova" kada su u pitanju simpatije devojaka u Beloj kući, pa su njega za potencijalnog partnera u nedelji ljubavi birale Jovana Cvijanović, Jovana Mitić, Vanja Živić, Milena Kačavenda, Rada Todorović i Dušica Đokić.

- Dušica je trebalo da stavi nekog drugog. Onda ova šugar mami, ja neću da mi Kačavenda bude šugar mami. Eliminisaću Dušicu, sledeća eliminacije je Kačavenda, trebalo je da napiše Janjuša. Sledeća je Jovana pevačica, isto folirant koji nije smela da napiše ko joj se sviđa Janjuš ili Asmin. Jovana advokatica 20 godina starija od mene. Vanja Živić isto, jedino ko je bio iskren je Rada, priznala da joj se sviđam, tako da ona je mojih godina, ove babe me ne zanimaju - rekao je Dača.

