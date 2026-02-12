Može da bude sa njom: Mensur o odnosu Aneli i Janjuša, pa potkačio Kačavendu, dodelio joj NESVAKIDAŠNJI epitet

Dešavanja u Eliti ne prestaju da podižu prašinu, a sada se u celu priču uključio i bivši takmičar Mensur Ajdarpašić.

Naime, on je bez zadrške komentarisao odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, ali i ponašanje Milene Kačavende, otkrivajući kako iz njegove perspektive izgleda aktuelna situacija u rijalitiju.

- Koliko mogu da ispratim, Janjuš prema Aneli sigurno nije ravnodušan. Što se tiče Aneli, ona se potpuno izgubila. Da su Anđelo ili Janjuš to želeli, mogli bi da budu sa njom, što je Asmin više puta dokazao, i nakon svega što se izdešavalo između njih pokazalo se da se sa njom može kad hoće i kako hoće - rekao je Mensur o Aneli i Janjušu pa se dotakao i Milene Kačavende:

- Milena Kačavenda je odavno dokazala da li je izdajica ili nije i tu više nema nikakve dileme. Što se tiče napada na nju, nisam to detaljno pratio, ali verujem da zna dobro da se odbrani - rekao je Mensur.

Autor: N.Panić