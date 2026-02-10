Idemo na Adu Bojanu! Janjuš uputio OTVORENU PONUDU ovoj učesnici, sa njom bi ušao u vezu! (VIDEO)

Krenuo u osvajanje.

Luka Vujović ponovo se pobunio što ga Jakšićka danas nije izabrala da ide u Odabrane.

- Sve ljude koje ne gotivim sam stavila u odabrane, šta je problem - rekla je Jakšićka.

Nakon toga pitala je Anita.

- Pitanje za Sofiju, ispada da se Milena poveravala svima što se tiče Vanje, da li se tebi poverevalo - rekla je Sofija, a potom postavila pitanje Janjušu.

- Svoje se ne dira iako nije moje, ja neću da se mešam, koga je izdala i da li je izdala ja ne znam ništa o tome - odgovorila je Sofija, a potom pitala Janjuša:

- Da li ti se neko dopada u kući i da li si spreman da uđeš u vezu?

- Jedina osoba sa kojom bi ušao u vezu i koja ima nešto je Vanja Živić, ja sam to govorio i ranije. Siguran sam da ćemo ja i Vanja biti letos na Adi Bojani - rekao je Janjuš.

