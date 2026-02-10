AKTUELNO

Zadruga

Maja i Janjuš, TO JE BILO PRAVO, OSTALO JE PROLAZNO! Ivana Stajl otkrila šta misli o Janjuševim ljubavima, Mića počeo da se nervira! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Progovorila.

Ivana Stajl nastavila je da dobija pitanja u današnjoj "Igri istine", pa ju je Janjuš ponovo upitao.

- Šta misliš o Mići koji stalno brani neke fejk veze, kako se to čini napolju? Prema kome je bio najiskreniji kad je dizao pehare - pitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitaj je prema kome je tvoje srce bilo najiskrenije - rekao je Mića.

- Vas dvoje, Maja i Janjuš, ostalo je bilo prolazno, to je bilo pravo - rekla je Ivana i dodala:

- Na mene najjači utisak ste ostavili vas dvoje Maja i Janjuš, početak i kraj. Ti si sa svima okej, znači okej si lik, ali to je bilo prolazno, zezancija. A ti Mićo mene navlačiš na mutna pitanja - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

