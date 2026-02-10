Aneli priznala da je najviše LAGALA sa Asminom! Mića krenuo da je urniše, ona poklekla: Nisam znala šta radim! (VIDEO)

Mića je raskrinkao.

Naredno pitanje je postavio Lepi Mića Aneli Ahmić.

- Kada si najviše lagala u vezi sa Asminom, sa Lukom ili sa Janjušem - pitao je Mića.

- Sa Asminom. Što se tiče emocija da, ali što se tiče onoga što smo iznosili - rekla je Aneli.

- Bravo Mićo imaš moje poštovanje do kraja života - rekao je Asmin.

Potom je Aneli postavila pitanje Mići.

- Kad si pristao da oprostiš Asminu sve one psovke, verovatno da ste isti

- Nikad nisam oprostio niti ću, a sada pitanje za tebe: Ovde si ostala jednom trunda sa Janjušem, imaše dete sa Asminom i planirala si dete sa Lukom. Te tri priče su bile tvoje, posle veze sa Janjušem bila si prisna s njim, mazili ste se, ljubili, sa Asminom si bila još prisnija, a sa Lukom si bila nekako najrealnija, nisi skakala oko njega, samo si rasturila priču. Pitanje da li je Janjuš neko ko te najviše povredio ili je to Asmin, ili Luka i koje su to stvari koje su urađene zbog kojih si prešla da bi bila sa njima dobra - pitao je Mića.

- Janjuš me jeste povredio, tvoja priča je da su me učesnici nagovorili na abortus, ali to sam ja donela odluku. Najviše me povredio Asmin, samim tim što je pričao za moje dete i moju porodicu - rekla je ona.

- Da li si otišla u hotel sa Asminom da bi dete bilo srećno ili da bi ti bila srećna - pitao je Aneli.

- Nisam znala šta radim - rekla je Aneli.

Autor: R.L.