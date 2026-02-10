TRI ZETA AHMIĆA! Mića stao pred Aneline bivše, pa Janjuša, Luku i Asmina upitao: KAKO VAS NIJE STID, IMATE LI MORALA?(VIDEO)

Poručio im da su zreli za ludnicu.

Sledeći je pitanje na današnjoj "Igri istine" postavio Lepi Mića.

- Pitanja za tri zeta Ahmića, Luka, Janjušević i Asmin, pitanje za vas znam da ste vi sada prijatelji lažni, kako vas nije stid da posle najvećih pljuvanja između sebe - počeo je Mića.

- Nikad nisam pljuvao, odmah te demantujem - rekao je Janjuš.

- On tebi rekao:"P*čko, j*bem te u usta", kako vas sad nije stid, kako se osećate da je svaki bio s njom, imate li morala da se družite međusobno?

- Sa Asminom sam top, a sa Lukom se ne družim, ali čovek me nije uvredio nijednom, nije me stid, što bi me bio stid čoveče Božiji - rekao je Janjuš.

- Da l' ima na svetu da se tri musketara tako ponašaju, ja mislim da treba kolektivno da idete u ludnicu - rekao je Mića.

- Meni je to sasvim normalno, da mogu da popijem piće i odem na ručak sa sledećim mužem moje bivše žene - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.