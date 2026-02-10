Skladna si, atraktivna, nisi preterala sa grudima i usnama! Janjuš krenuo da muva Ivanu Stajl, hvali je na sva usta! (VIDEO)

Krenuo da odmerava.

Marko Janjušević Janjuš odlučio je da "baci udicu" Ivani Stajl, pa da joj uputi komplimente.

- Vidim kad obučeš onaj kombinezon, skladna si u svemu, nisi nigde preterala, ni grudi, ni usta, sve ti je skladno, nisi napucana - rekao je Janjuš.

- Meni se to ne sviđa na meni, to prelazi na vulgarno - navela je Ivana.

- Ako tebi stoji lepo neka haljina, pa i najbolje glumice sveta, stave samo... Ivana je atraktivna žena, njoj stoji kad obuče nešto provokativno - istakao je Janjušević.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.