Bentli, Ferari, Audi... Mustafa Durdžić pokazao sinovljev skupoceni vozni park, vozi ove BESNE MAŠINE: Da je Asmin biti lako... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: RED portal, Facebook printscreen ||

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite" Asmina Durdžića, svojim svakodnevnim oglašavanjima na društvenoj mreži Fejsbuk izaziva lavinu komentara brojne publike koja svakodnevno prati dešavanja u najgledanijem rijalitiju na ovim prostorima, a sada je novom objavom ponovo pokrenuo buru i izazvao brojne reakcije hejtera.

Naime, Mustafa se pohvalio sinovljevim voznim parkom, te je najpre objavio fotografiju iz garaže gde se vidi skupoceni Bentli, ali i Audi.

- Alibaba, dolazi i vozaj ovo, ja više nemam vremena - u svom stilu napisao je Asminov otac, a odmah su usledile prozivke da je "sve na lizing".

Foto: Facebook.com

Asminov otac se tu, međutim, nije zaustavio, već je nastavio da, mnogi misle, provocira baš one korisnike Fejsbuka koji ostavljaju negativne komentare na račun njegovog sina. Objavio je sinovljevu fotografiju u crvenom Ferariju uz komentar:"Da je Alibaba lako biti..."

Foto: Facebook.com

"Sa Aneli idem na sud"

Inače, Asmin i njegova bivša Aneli Ahmić i dalje u "Eliti" vode ljutu borbu, a glavni stvar oko koje se spore je ćerka Nora, koja će za nekoliko dana proslaviti rođendan, ponovo bez oba roditelja.

Asmin ne krije da žali što mu je, kako kaže, Aneli onemogućila da dve godine vidi dete, te je rešio da stvar uzme u svoje ruke i po završetku rijalitija protiv nje podnese tužbu, a zahtevaće za nju i sudsko veštačenje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi imamo 50 - 50 starateljstvo. Kad bih ja rekao da dođe, morao bih da odem po nju. Ja da je prijavim ona ne bi mogla da pređe nijednu granicu na svetu ikad. Nora bi bila oduzeta odmah. Meni je Sita rekla da ne dajem punomoćje Grofici jer će sa Norom da ide u emisije. Ona mi je rekla da dok je ona živa dete neću videti jer ću da ukradem dete. One su tri crne udovice! Kad izađemo napolje idemo na sud svakako - poručio je Asmin sinoć u "Pretresu nedelje sa Milanom".

STAO NA PUT LAŽIMA! Mustafa Durdžić progovorio o žestokoj svađi Aneli i Asmina na dan svadbe: Oštro demantovao da je Alibaba želeo da naudi ćerki i Ah

Autor: D. T.

