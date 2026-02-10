Vepar mu obećao pare, a Ivan bi i državu prodao: Grofica unakazila Marinkovića, a tek da čujete šta misli o pomirenju Aneli i Maje

Proteklih dana u "Eliti" su pukla brojna prijateljstva, pa tako i ono između Aneli Ahmić i Ivana Marinkovića, između kojih su pale užasne uvrede i klevete. S druge strane, bilo je i neočekivanih pomirenja, a ono koje se najviše komentariše jeste između Aneli i Maje Marinković.

Neočekivane međuljudske odnose u Beloj kući za naš portal prokomentarisala je Anelina majka Jasmina Ahmić Grofica, koja je nekada podržavala Ivana Marinkovića, pozdravljala ga, pružala podršku i slala poklone, međutim nedavno se sve promenilo.

Naime, Anelina majka smatra da je Marinković sklopio pakt sa Asminom Durdžićem, Anelinim bivšim, i to sve zarad novčane koristi.

- Ivan bi za pare prodao državu, u pušioni mu ovaj koji banke nema niti će dobiti honorare, mislim na vepra (Asmina), obećao 10.000 evra da gazi Aneli, pa se nesretnik nada lovi - prokomentarisala je Grofica za Pink.rs.

Zanimalo nas je i kako gleda na to što su Aneli i Maja Marinković postale najbolje drugarice, uprkos tome što su se najstrašnije vređale i jedna protiv druge podnele desetine tužbi.

- Aneli i Maja odlične - obe imaju po neprijatelja sebi manje sa druženjem - shvatila je Grofica.

Ivan o sukobu sa Aneli

Podsetimo, Ivan i Aneli su protekle nedelje imali žestoke verbalne obračune, a više o njihovom odnosu Marinković je govorio u Šiša baru, na intervjuu kod Darka Tanasijevića.

- Više nemam kočnicu kada je ona u pitanju. Ona se klela u mene, ne ja u nju. Jedino mene i Miću je izdvojila kada je ušla. Ne dobacujem joj, ne provociram je, ali je možda zato neki utisak vezano za Anđela. Sve više ću da je vređam ako bude trebalo, govori mi jako kvarno neke stvari - rekao je Marinković.

Autor: D. T.