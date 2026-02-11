AKTUELNO

Istog dana rođeni, ista devojka ih privukla, ali to nije sve... Evo šta još spaja Filipa Đukića i Bebicu, NEVEROVATNE ČINJENICE! (VIDEO)

Šok!

U emisiji "Pitam za druga" gostovala je bivša zadrugarka i astrološkinja Vladana Zlatanović te je detaljno komentarisala odnos Teodore Delić sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Filipom Đukićem.

Ona je istakla da Teodora ima određenu traumu i to u odnosu sa majkom, ali nije sigurna o čemu se radi.

- Ima neku traumu, ali ne mogu da kažem jer nemam podznak - istakla je ona.

Potom je komentarisala i Filipa, za kog je rekla da će se uskoro skrasiti, ali ne pored Teodore.

- Filip će naći konzervativniju ženu, koliko god da je lud i nenormalan, na kraju će biti sa nekom konzervativnom ženom. Ne misli se na neku babu, nego na normalnu devojku - rekla je Vladana.

- Filip je meni rekao da on često ide u manastir u crkvu - istakla je voditeljka Maša Mihajlović.

- Ljudi ne poznaju njegovu dušu, već samo kako se on predstavlja, a ustvari je mekana vata. Što manje ljudi zna da si emotivan, manje će i da te povredi - rekla je Zlatanovićeva.

Ona je naglasila da su Filip i Đukić rođeni istog dana, te da imaju i mnogo zajednički karakternih osobina.

- Da li Filip ima momenat posesivnosti? Ima sto posto - rekla je Vladana i dodala da bi se u njemu uskoro mogao javiti i osećaj za osvetu.

