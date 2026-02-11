Raskid u najavi: Viktor pipkao Majinu silikonsku zadnjicu, Mina mu dala žuti karton! (VIDEO)

Haos!

Sandra Todić očitala je lekciju Viktoru jer je dirao silikonsku zadnjicu Maja Marinković, a Mina Vrbaški ga je upozorila da mu je ovo prva i poslednja greška i da je pao na testu na koji ga je stavila.

- Svi su pukli. Krivo im je jer niko ne može da ima tako normalnu vezu. Viktore, moraš da naučiš da čuvaš nešto i kad ti kaže da ne radiš nešto da to ne radiš - govorila je Sandra.

- Neka uhvati silikon, nisam mu to zamerila. Ja mu ne zameram jer je to moja krivica - dodala je Mina.

- Šta ti imaš da pipaš? - pitala je Sandra.

- Šta sam pipnuo? - pitao je on.

- Majino d*pe. Ja to samo proverim da li bi on to uradio. Jedna greške, druge nema - rekla je Mina.

- Ona me je terala - dodao je on.

- Ja sam to uradila da te proverim - nastavila je Mina.

