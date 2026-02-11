AKTUELNO

Domaći

Raskid u najavi: Viktor pipkao Majinu silikonsku zadnjicu, Mina mu dala žuti karton! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Sandra Todić očitala je lekciju Viktoru jer je dirao silikonsku zadnjicu Maja Marinković, a Mina Vrbaški ga je upozorila da mu je ovo prva i poslednja greška i da je pao na testu na koji ga je stavila.

- Svi su pukli. Krivo im je jer niko ne može da ima tako normalnu vezu. Viktore, moraš da naučiš da čuvaš nešto i kad ti kaže da ne radiš nešto da to ne radiš - govorila je Sandra.

pročitajte još

Rešio da zakuva čorbu: Anđelo smislio plan, Aneli će se pakleno posprdati sa Ivanom! (VIDEO)

- Neka uhvati silikon, nisam mu to zamerila. Ja mu ne zameram jer je to moja krivica - dodala je Mina.

- Šta ti imaš da pipaš? - pitala je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sam pipnuo? - pitao je on.

- Majino d*pe. Ja to samo proverim da li bi on to uradio. Jedna greške, druge nema - rekla je Mina.

pročitajte još

Usijao atmosferu: Ljuba Perućića stigao u Elitu, latio se mikrofona i krenuo da ređa hitove! (VIDEO)

- Ona me je terala - dodao je on.

- Ja sam to uradila da te proverim - nastavila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vrelo izdanje Maje Marinković: Pokazala silikonsku zadnjicu, zbog ovog prizora mnogima neće biti dobro! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u najavi: Bora će poludeti kad sazna kakav plan Anastasija i Murat imaju protiv njega! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je pravo stanje veze Teodore i Bebice: Napravili karambol pod jorganom, raskid na pomolu? (VIDEO)

Zadruga

Mini Vrbaški će pasti mrak na oči: Viktor i Maja indirektno flertuju, ova takmičarka pokušala da ih ućutka! (VIDEO)

Zadruga

POKUŠAVA DA OKRENE SVE U SVOJU KORIST! Anastasija okrivila Boru za raskid, on joj odbrusio: Neka te štiti Murat i kupuje cigare (VIDEO)

Zadruga

DRŽI JE U ŠACI! Luka otkrio da Mina radi Viktoru o glavi, Gagić odmah podivljao od NEPOVERENJA! (VIDEO)