Maja Marinković će doživeti pomračenje: Anita i Sofija joj spremile paklenu osvetu, sledi haos! (VIDEO)

Ovo neće izaći na dobro!
Sofija Janićijević i Anita Stanojlović smislile su pakleni plan za Maju Marinković kako bi svojim muškarcima napravili iznenađenje za dan zaljubljenih.
- Drvo, bio bi red da nam se javiš pošto već tri meseca nisi - rekla je Anita.
- Sigurno ste smislile neku dobru ideju - reklo je Drvo.
- Smislile smo da Maji ukrademo sve igračkice lemura, sve ono za spavanje i šminkanje. Hoćemo to da sakrijemo dobro - rekla je Sofija.
- Maja će misliti da je to Asmin, tako da će haos nastati sigurno - rekla je Anita.
- Mi ćemo joj vratiti pod uslovom da se ne zna da smo mi, a zauzvrat tražimo nešto za dan zaljubljenih za momke odnosno neke sitnice - rekla je Sofija.
- Kakve su to sitnice, da čujem? - upitalo je Drvo.
- Pošto oni mnogo vole da kuvaju, smislile smo da uzmete naše slike sa Instagrama i stavite naše slike na kecelje kojima će biti naši likovi - rekla je Sofija.
- Sviđa mi se zadatak, a ja ću odlučiti na koji način ćete vratiti emocije i kako - reklo je Drvo.
- Meni neku najlepšu sa Instagrama, želim sa braon kosom - rekla je Sofija.
- Sve smo se dogovorile, a dobićete i malo alkohola kako bi zadatak što bolje obavile - reklo je Drvo.
- Možeš da nam pustiš pesmu: ''Pogledi u tami'' i ''Moje si nebo'' da nam pustiš u subotu i da plešemo sa našim partnerima - rekla je Sofija.
- To ne mogu da obećam - reklo je Drvo.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić