Na korak do pomirenja: Sve gori od strasti, Aneli i Janjuš se tope u kazinu! (VIDEO)

Da li će ljubavi pružiti novu šansu?

U rijalitiju „Elita“ u toku je spektakularna žurka u kazinu, koja je podigla atmosferu među učesnicima do usijanja. Za sjajnu energiju bio je zadužen poznati pevač Ljuba Perućica, koji je svojim hitovima napravio pravi lom na podijumu.

Ipak, veče je obeležio neočekivan trenutak između bivših partnera Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. Njih dvoje su tokom jedne emotivne balade zaplesali zagrljeni. Delovalo je kao da su zaboravili na sve sukobe i da su na korak do pomirenja, a ostali učesnici sa iznenađenjem su posmatrali njihov prisan ples.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić