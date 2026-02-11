AKTUELNO

Domaći

Kardi B pala u zaborav: Aneli vrelim plesom zavodi robota Tošu, imala više sreće od poznate rep zvede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Tanjug AP/Evan Agostini (INVL) ||

Rep zvezda pre par dana zapalila je društvene mreže, a slična scena desila se i u Eliti!

Aneli Ahmić nije imala partnera za ples, pa je prišla robotu Toši i počela da ga zavodi izazovnim igranjem, na koje niko ne bi ostao imun.

Inače, pre samo nekoliko dana poznata rep zvezda Kardi B postala je virala na društvenim mrežama kad je ispred jednog hotela plesala oko robota, baš kao što je to noćaš radila i Aneli, a onda joj se desio peh i robot je pao preko nje.

Sva sreća Ahmićeva nije doživela da poljubi patos sa Tošom, već su uživali u muzici i njenom vrućem izdanju.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Showbiz

Pljušte komentari: Zbog slike porodičnog doma Rafaela Nadala internet eksplodirao!

Domaći

UDALA BIH SE ZA MILIONERA I LAKIRALA NOKTE: Najzgodnija srpska pevačica (37) zgranula izjavom, a kad se skine - staje pamet (FOTO)

Domaći

Vlasnica najvećih prirodnih grudi na estradi: Jana Todorović pozirala u bikiniju: MREŽE SE USIJALE OD KOMENTARA (FOTO)

Domaći

MENJALA PEVAČE, SA JEDNIM DOBILA DETE, PA SE SKINULA: Fatalna plavuša pokazala novog muškarca i golišave fotke (FOTO)

Domaći

MILICA DABOVIĆ U VRELOM IZDANJU KOJE JE ZAPALILO INTERNET: Čizme do butina, kratka kosa i stav koji obara s nogu! (FOTO)

Domaći

Skinula se Milena Radulović: Pokazala vitku liniju u kupaćem kostimu, ovo nije za one sa slabim srcem (FOTO)