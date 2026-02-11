Kardi B pala u zaborav: Aneli vrelim plesom zavodi robota Tošu, imala više sreće od poznate rep zvede! (VIDEO)

Rep zvezda pre par dana zapalila je društvene mreže, a slična scena desila se i u Eliti!

Aneli Ahmić nije imala partnera za ples, pa je prišla robotu Toši i počela da ga zavodi izazovnim igranjem, na koje niko ne bi ostao imun.

Inače, pre samo nekoliko dana poznata rep zvezda Kardi B postala je virala na društvenim mrežama kad je ispred jednog hotela plesala oko robota, baš kao što je to noćaš radila i Aneli, a onda joj se desio peh i robot je pao preko nje.

Sva sreća Ahmićeva nije doživela da poljubi patos sa Tošom, već su uživali u muzici i njenom vrućem izdanju.

Autor: A. Nikolić