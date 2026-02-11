AKTUELNO

Domaći

Šta trezan misli, pijan govori: Filip doziva Teodoru! Boginja doživela totalno pomračenje, a onda i ostala ponižena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Tanja Boginja dobila je napad ljubomore kad je čula da je Filip Đukić pogrešio ime Aniti Stanojlović i nazvao je "Teodora". Ona je odmah krenula da mu pravi scenu, ali njega to nije preterano doticalo.

- Je l' moguće da je rekao Teodora umest Anita? Darko je sve u pravu što se priče u Šiša baru. Mrš tamo, idi sa njom za dan zaljubljenih - besnela je Boginja.

- Pa šta? Ja se ložim na Teodoru? - pitao je Filip.

- Tako ispada - govorila je Boginja.

Iako se ona trudila da pokaže kako je ljuta, sve vreme je ljubila Đukića. Međutim, na kraju je još i izvisila jer ju je on iskulirao i otišao sa Ivanom Marinkovićem, a nju ostavio samu u dvorištu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

