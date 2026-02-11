Milena i Caki nas gledaju: Sofija postala doktor manipulacije i svoje skandalozno ponašanje prebacila na Terzu, njemu pukao film! (VIDEO)

Prekucala igricu!
Borislav Terzić Terza vratio se u kuću Odabranih kako bi nastavio svoju svađu sa Sofijom Janićijević, a ona je sve svoje gluposti i ljubomorne scene prebacila na njega.
- Ćuti, ne pričaj - rekla je Sofija.
- Kad si mi napravila klip, sad ćeš da dobiješ haos - rekao je Terza.
- Terza, stani - rekla je Sofija.
- Neću, sad ćeš videti - rekao je Terza.
- Nećemo nijedan klip, imam nešto što mnogo znači. Molim te kao Boga, za dva dana ćeš dobiti nešto - rekla je Sofija.
- Je l' ja gledam nekoga ovde? - upitao je Terza.
- Ne. Milena i Caki nas gledaju, tišina - rekla je Sofija.
- Zbog čega mi nabacuješ da ja nekog gledam? Da li si smrad toliki? - upitao je Terza.
- Izvini - rekla je Sofija.
- Da li si svesna šta radiš? - upitao je Terza.
- Izvini ljubavi - rekla je Sofija.
- Te vaše igre ne postoje - rekao je Terza.
- Milena i Caki nas gledaju. Vole, volim te i sve mi smeta - rekla je Sofija.
- Meni takva devojka ne treba. Ti si najveći blam koji postoji, tebe treba da bude sramota - rekao je Terza.
- Tišina, dosta sam rekla - rekla je Sofija.
- Ti meni tišina? Aj pipni me još jednom rukom, nema pipanja i dranja na mene. Ne postojiš u mom životu - rekao je Terza.
- Prebacio si - rekla je Sofija.
- Pogledaj svoje krvave oči, popij još malo viskija i pokaži svoje pravo lice - rekao je Terza.
Autor: N.Panić