Milena i Caki nas gledaju: Sofija postala doktor manipulacije i svoje skandalozno ponašanje prebacila na Terzu, njemu pukao film! (VIDEO)

Prekucala igricu!

Borislav Terzić Terza vratio se u kuću Odabranih kako bi nastavio svoju svađu sa Sofijom Janićijević, a ona je sve svoje gluposti i ljubomorne scene prebacila na njega.

- Ćuti, ne pričaj - rekla je Sofija.

- Kad si mi napravila klip, sad ćeš da dobiješ haos - rekao je Terza.

- Terza, stani - rekla je Sofija.

- Neću, sad ćeš videti - rekao je Terza.

- Nećemo nijedan klip, imam nešto što mnogo znači. Molim te kao Boga, za dva dana ćeš dobiti nešto - rekla je Sofija.

- Je l' ja gledam nekoga ovde? - upitao je Terza.

- Ne. Milena i Caki nas gledaju, tišina - rekla je Sofija.

- Zbog čega mi nabacuješ da ja nekog gledam? Da li si smrad toliki? - upitao je Terza.

- Izvini - rekla je Sofija.

- Da li si svesna šta radiš? - upitao je Terza.

- Izvini ljubavi - rekla je Sofija.

- Te vaše igre ne postoje - rekao je Terza.

- Milena i Caki nas gledaju. Vole, volim te i sve mi smeta - rekla je Sofija.

- Meni takva devojka ne treba. Ti si najveći blam koji postoji, tebe treba da bude sramota - rekao je Terza.

- Tišina, dosta sam rekla - rekla je Sofija.

- Ti meni tišina? Aj pipni me još jednom rukom, nema pipanja i dranja na mene. Ne postojiš u mom životu - rekao je Terza.

- Prebacio si - rekla je Sofija.

- Pogledaj svoje krvave oči, popij još malo viskija i pokaži svoje pravo lice - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić