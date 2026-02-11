AKTUELNO

Milena i Caki nas gledaju: Sofija postala doktor manipulacije i svoje skandalozno ponašanje prebacila na Terzu, njemu pukao film! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Prekucala igricu!

Borislav Terzić Terza vratio se u kuću Odabranih kako bi nastavio svoju svađu sa Sofijom Janićijević, a ona je sve svoje gluposti i ljubomorne scene prebacila na njega.

Imaš problem s alkoholom: Terzi pala roletna i brutalno isprozivao Sofiju, ona ga provocira na kvarno! (VIDEO)

- Ćuti, ne pričaj - rekla je Sofija.

- Kad si mi napravila klip, sad ćeš da dobiješ haos - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza, stani - rekla je Sofija.

- Neću, sad ćeš videti - rekao je Terza.

Šta trezan misli, pijan govori: Filip doziva Teodoru! Boginja doživela totalno pomračenje, a onda i ostala ponižena (VIDEO)

- Nećemo nijedan klip, imam nešto što mnogo znači. Molim te kao Boga, za dva dana ćeš dobiti nešto - rekla je Sofija.

- Je l' ja gledam nekoga ovde? - upitao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne. Milena i Caki nas gledaju, tišina - rekla je Sofija.

- Zbog čega mi nabacuješ da ja nekog gledam? Da li si smrad toliki? - upitao je Terza.

- Izvini - rekla je Sofija.

Ja bih da slušam kako dišeš na mom jastuku: Janjuš i Aneli ne mogu da obuzdaju emocije, zaplesali kao da su sami na svetu! (VIDEO)

- Da li si svesna šta radiš? - upitao je Terza.

- Izvini ljubavi - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Te vaše igre ne postoje - rekao je Terza.

- Milena i Caki nas gledaju. Vole, volim te i sve mi smeta - rekla je Sofija.

- Meni takva devojka ne treba. Ti si najveći blam koji postoji, tebe treba da bude sramota - rekao je Terza.

Izgorela od ljubomore: Boginja ne može da sakrije bes zbog Đukića i Aneli, lavica joj preuzela šou! (VIDEO)

- Tišina, dosta sam rekla - rekla je Sofija.

- Ti meni tišina? Aj pipni me još jednom rukom, nema pipanja i dranja na mene. Ne postojiš u mom životu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prebacio si - rekla je Sofija.

- Pogledaj svoje krvave oči, popij još malo viskija i pokaži svoje pravo lice - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

