AKTUELNO

Zadruga

Nova drama: Mina Vrbaški zajecala na sav glas zbog Viktora, jednu stvar mu žestoko zamerila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ratuju!

Mina Vrbaški žestoko je prekorila Viktora Gagića zbog njegovih igrica, ali i neumesnih šala na njen račin zbog čega je i jecala na sav glas.

- Što uzimaš jastuk da me udariš? Shvati da mi ne odgovaraju tvoje šale, ne sviđa mi se. Neću da prihvatim te stvari, ne možeš da se šališ sa mnom na koji god hoćeš način - rekla je Mina.

pročitajte još

Ne treba mi mnogo da puknem: Mina jeca na sav glas, hoće da odsvira kraj sa Viktorom! (VIDEO)

- Tebi je to problem? - upitao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se ceo dan skupljaju te sitnice, nisu mi tvoje šale više smešne uopšte - rekla je Mina.

- Dobro - dodao je Viktor.

pročitajte još

Šta trezan misli, pijan govori: Filip doziva Teodoru! Boginja doživela totalno pomračenje, a onda i ostala ponižena (VIDEO)

- Te fore toplo-hladno me ne zanimaju, ne odgovaraju mi te stvari - priča Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Važi - rekao je Viktor.

pročitajte još

Sad se smuvajte i to je to: Boginji ide para na uši, Filipu napravila haos zbog Jovane Cvijanović! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Brutalne reči Stefana Karića slomile Enu Čolić: Opalio joj šamar realnosti, ona doživela totalno pomračenje i u suzama urlala na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Haos zbog Anđele i Gastoza: Bebica ne prestaje da ih blati na sva usta, Teodora mu žestoko odbrusila i otkrila šta je glavni problem (VIDEO)

Zadruga

Doživela pomračenje: Dragana zajecala na sav glas, ne može da sakrije koliko je besna na Matoru zbog ovoga! (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Mina oduvala Terzu, on reži na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Da li će mu ovo ikad oprostiti? Đukić jednu stvar žestoko zamerio Luksu! (VIDEO)

Zadruga

Ako ove sezone ne rasturiš dva braka, ništa nisi uradila: Uroš i Maja žestoko zaratili, umešao se Alibaba i dokrajčio Stanića! (VIDEO)