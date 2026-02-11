Nova drama: Mina Vrbaški zajecala na sav glas zbog Viktora, jednu stvar mu žestoko zamerila! (VIDEO)

Ratuju!

Mina Vrbaški žestoko je prekorila Viktora Gagića zbog njegovih igrica, ali i neumesnih šala na njen račin zbog čega je i jecala na sav glas.

- Što uzimaš jastuk da me udariš? Shvati da mi ne odgovaraju tvoje šale, ne sviđa mi se. Neću da prihvatim te stvari, ne možeš da se šališ sa mnom na koji god hoćeš način - rekla je Mina.

- Tebi je to problem? - upitao je Viktor.

- Meni se ceo dan skupljaju te sitnice, nisu mi tvoje šale više smešne uopšte - rekla je Mina.

- Dobro - dodao je Viktor.

- Te fore toplo-hladno me ne zanimaju, ne odgovaraju mi te stvari - priča Mina.

- Važi - rekao je Viktor.

Autor: N.Panić