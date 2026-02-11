AKTUELNO

Domaći

Lažno demonstiranje sile: Alibaba teroriše Filipa da bi se dokazao Maji, reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponovo se blamira zbog Maje!

Asmin Durdžić napao je Filipa Đukića jer smatra da on treba da se umeša i zabrani Tanji Boginji da napada Maju Marinković. Pošto je Filip bio pijan nije razumeo šta Alibaba pokušava da mu kaže, što je Durdžića iznerviralo i reagovalo je ozbezbeđenje.

pročitajte još

KARAMBOL: Obezbeđenje hitno reagovalo zbog Maje i Boginje, haos u kazinu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da kažeš Boginji da nije u redu da ona dira Maju. Da li ti kapiraš šta ja tebi pričam? - besneo je Alibaba, a onda je reagovalo obezbeđenje kako bi ih razdvojili.

pročitajte još

Zamisli ovu alkoholičarku kući da odvedem? Terza razvezao jezik i Sofiju uništio prozivkama, ona jeca! (VIDEO)

- On treba k*rvi da kaže da ne dira Maju - nastavio je Asmin.

Po svemu sudeći nastavlja se Asminov niz ponižavanja zbog Maje, pa je večeras i Filipa odlučio da napadne kako bi ispao veći muškarac i zaštitnik u njenim očima.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nastavlja da glumi kuvara: Nema kraja poniženjima Luke Vujovića, od ovog blama dalje ne može! (VIDEO)

Farma

Barbi ne zna da skuva kafu?! Elena joj do detalja objasnila proces, pa se prisetila BAJVEĆEG BLAMA: Skuvala neki bućkuriš u roze šolji (VIDEO)

Zadruga

Idi spavaj: Mateja ponovo oduvao Aneli, ona brže bolje izljubomorisala zbog ove devojke (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Uroš i Korda ponovo u sukobu, obezbeđenje reagovalo iste sekunde! (VIDEO)

Domaći

Nisam nesposobna, mogu i ja sa njim da imam s*ks, njega može da navuče ko god hoće... Boginja priznala da neće samo odnose sa Filipom, on NEM OD BLAMA

Zadruga

Trese se Bela kuća: Kačavenda i Aneli u brutalnom sukobu, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)