Lažno demonstiranje sile: Alibaba teroriše Filipa da bi se dokazao Maji, reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Ponovo se blamira zbog Maje!

Asmin Durdžić napao je Filipa Đukića jer smatra da on treba da se umeša i zabrani Tanji Boginji da napada Maju Marinković. Pošto je Filip bio pijan nije razumeo šta Alibaba pokušava da mu kaže, što je Durdžića iznerviralo i reagovalo je ozbezbeđenje.

- Treba da kažeš Boginji da nije u redu da ona dira Maju. Da li ti kapiraš šta ja tebi pričam? - besneo je Alibaba, a onda je reagovalo obezbeđenje kako bi ih razdvojili.

- On treba k*rvi da kaže da ne dira Maju - nastavio je Asmin.

Po svemu sudeći nastavlja se Asminov niz ponižavanja zbog Maje, pa je večeras i Filipa odlučio da napadne kako bi ispao veći muškarac i zaštitnik u njenim očima.

Autor: A. Nikolić