Evo ti srednji prst: Maja se našla oči u oči s Boginjom, umešao se Alibaba i nastao haos! (VIDEO)

Nema rešenja!

Maja Marinković prišla je Tanji Stijelji Boginji kako bi rešila problem, ali je zauzvrat dobila srednji prst. U tom momentu prišao je i Asmin Durdžić koji je pokušao da demonstrira silu nad Boginjom i umešao se u žensku svađu.

- K*rvo, priđi još jednom i pokaži mi srednji prst, videćeš - rekla je Maja.

- Evo ti srednji prst - rekla je Boginja.

- Ja se u majku kunem da si ti provocirala Maju - rekao je Uroš.

- Budeš li dirala Maju, j*baću ti ja Filipa - rekao je Alibaba.

- Ovo je ženska svađa, ne mešaj se - rekla je Maja.

- Maja je zakuvala sve - rekla je Boginja.

- Boginja je zakuvala sve - rekao je Uroš.

- Kunem se u majku da nisam - rekla je Boginja.

- Stani, ako ti kažem da staneš onda stani - rekla je Jovana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić