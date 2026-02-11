AKTUELNO

Pala joj roletna: Aneli urliče i psuje Janjuša, on ne može da je obuzda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Podivljala!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš kako su sve više vremena provodili zajedno stvarala se sve veća tenzija, pa je ona u jednom trenutku opako počela da ga vređa i divlja.

- P*čko jedna smrdljiva. Ja ću da ti kažem da si ti jedna p*čketina. Ti mene namerno izazivaš - govorila je Aneli.

- Za šta? - pitao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Namerno, p*čko. Tebi je teško? Mamu ti j*bem sa Vesnom - dodala je Aneli.

- Ajde beži bezobrazni stvore pijani. Ti nemaš predstavu da uživaš i da ti bude lepo. Ti meni majku psuješ - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

