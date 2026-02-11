AU, KAKVA NOĆ! Maja i Boginja žestoko zaratile, Terza uputio Sofiji salvu uvreda, Aneli pokazala sujetu jer joj Janjuš nije izjavio emocije, Asmin pokušao preko Filipa da se dodvori Marinkovićevoj!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama u Eliti je organizovana žurka. Učesnike su do ranih jutarnjih časova zabavljali Ljuba Perućica i Dj Denny, a brona dešavanja od sinoć, kada je reč o takmičarima podigla su veliku prašinu.

Luka Vujović i Anita Stanojlović osamili su se u dvorištu kako bi porazgovarali o njegovom teškom periodu, kada je provodio sam dane u zatvoru.

- Ja pokupim sina oko osam, pa odemo u teretanu i nabavku i odemo kući. Onda odemo malo do grada i sve tako. Pisao sam Nini pisma, ona meni i tako dalje. To je sve bilo mnogo dirljivo, ne možeš da veruješ - rekao je Luka.

- Kada ste se viđali? - upitala je Anita.

- Pa na dve nedelje, ali to je bilo mnogo teško - rekao je Luka.

Maja Marinković i Dača Virijević ćaskali su o njenom učešću u rijalitiju, kada je ona priznala da više ne pije alkohol i da menja sve.

- Odakle njemu viski? - upitala je Maja.

- Pijandura, ja pijem sok - rekla je Maja.

- Ne laži - rekao je Dača.

Ivan Mariković prišao je Maji Marinković kako bi joj rekao svoje mišljenje o njenom druženju sa Aneli Ahmić, a ona joj je prenela šta je izgovorio čim je okrenuo leđa i otišao svojim putem.

- Ti dominiraš, a ona nema gde pa mora uz tebe. Ja znam da ti ne možeš očima da je gledaš. Ja to gledam sa strane i ona je mučena i mora uz tebe. Ovo je tvoje mesto 10 godina, a ona - govorio je Ivan.

- Nemoj da si bezobrazan - dodala je Maja.

Sandra Todić očitala je lekciju Viktoru jer je dirao silikonsku zadnjicu Maja Marinković, a Mina Vrbaški ga je upozorila da mu je ovo prva i poslednja greška i da je pao na testu na koji ga je stavila.

- Svi su pukli. Krivo im je jer niko ne može da ima tako normalnu vezu. Viktore, moraš da naučiš da čuvaš nešto i kad ti kaže da ne radiš nešto da to ne radiš - govorila je Sandra.

- Neka uhvati silikon, nisam mu to zamerila. Ja mu ne zameram jer je to moja krivica - dodala je Mina.

- Šta ti imaš da pipaš? - pitala je Sandra.

- Šta sam pipnuo? - pitao je on.

Uroš Stanić i Anastasija Brčić pobegli su sa žurke kako bi progovorili o Bori Santani, te je Anastasija tom prilikom zamolila Uroša da više ne dira Boru i ne doliva mu so na ranu.

- Uroše, ja se družum s tobom jer si mi drag. Molim te nemoj da radiš neke stvari, više mu nećeš prići jer ti ne dozvoljavam - rekla je Anastasija.

- Nećeš mi ti određivati. Ja ga ne diram, ti mu drobiš mozak - rekao je Uroš.

- Nije dobro, nemoj još dodatno da mu staješ na muku. Loše je - rekla je Anastasija.

- Ja sam ga smirivao za razliku od tebe i tešio dok si ga ti potpaljivala - rekao je Uroš.

Uroš Stanić je odlučio da napravi šou i masira se u ženu sa silikonima, a svoj kostim prvo je pokazao Bori Santani i Maji Marinković.

- Isti transvestiti kao na Tajlandu. Nikad neću zaboraviti kad sam bio u rastoranu brze hrane tamo, isti si - rekao je Bora.

- Boro, šta je ovo? - pitala je Maja.

- To je tvoj najbolji drug. Svake godine ovde kad dođem p*der i riba se zaljube u mene - nastavio je Bora.

Sofija Janićijević i Anita Stanojlović smislile su pakleni plan za Maju Marinković kako bi svojim muškarcima napravili iznenađenje za dan zaljubljenih.

- Drvo, bio bi red da nam se javiš pošto već tri meseca nisi - rekla je Anita.

- Sigurno ste smislile neku dobru ideju - reklo je Drvo.

- Smislile smo da Maji ukrademo sve igračkice lemura, sve ono za spavanje i šminkanje. Hoćemo to da sakrijemo dobro - rekla je Sofija.

Tanja Stijelja Boginja i Filip Đukić ponovo su se ljubili na nagovor drugih učesnika, a u jednom momentu je čak i Boginja nagovestila da će ona i Filip biti intimni napolju.

- Ajde svi zajedno da se ljubimo - rekla je Boginja.

- Ivane dođi da te poljubim - rekla je Sandra.

- Biće s*ksa napolju, ko ih j*be sve - rekla je Boginja.

- Ajde poljubite se - rekao je Bora.

Sofija Janićijević i Anita Stanojlović odmah su se bacile na krađu Majinih igračkica Lemura, ali su i pomno pratile da li ih neko posmatra.

- Dođi brzo Anita, ispod kaputa ovo ide - rekla je Sofija.

- Dođi u džak da sakrijemo - rekla je Anita.

Sofija Janićijević nakon što je osmislila paklenu osvetu Maji Marinković, ipak je promenila ploču i odmah počela da se pravda kako je puno voli i da nije imala nameru

- Volim Maju puno - rekla je Sofija.

- Neće se ona naljutiti - rekla je Anita.

Marko Janjušević Janjuš rekao je Aneli Ahmić da će zamoliti Ljubu Perućicu da im ispuni muzički želju i zapeca njihovu pesmu. On je poručio hit Ace Pejovića "Da si tu", a onda su se zagrlili i zajedno pevali.

Slušaj ovo ljubavi mioja bivša - rekao je Janjuš.

Kao i svakog utorka, tako su se takmičari i ove noći organizovali da smisle koreografiju kojom će oduševiti robota Tošu, a oni su izabrali numeru ''Koktel ljubavi'' i uz nju plesali.

Naime, silikoni Uroša Stanića bili su u prvom planu, a koje je inače napravio uz pomoć balona. Takmičari su se potrudili da izgledaju svetski, te je tako svako od njih vrhunski odradili svoju ulogu.

Dača Virijević porazgovarao je sa Majom Marinković o Aneli Ahmić i Marku Janjuševiću Janjušu, kada su oboje shvatili da Janjuš i dalje voli bivšu.

- Je l' ti stvarno misliš da Janjuš nju i dalje voli? - upitao je Dača.

- Da, ima neku emociju prema njoj - rekla je Maja.

- Čim uradi nešto tako više puta, onda znači da ima emociju - rekao je Dača.

- On je tip koji teško otpušta bivše partnere - rekla je Maja.

Luka Vujović i Anita Stanojlović ne kriju da rade na tome da ona ostane trudna, a po svemu sudeći već gaje nadu da je ona u drugom stanju. Vujović joj je večeras pred svima ljubio stomak u kazinu i osluškivao da li je beba unutra.

- Tu je moja beba - rekao je Luka.

Filip Đukić poželeo je da on i Bora Santana, kao i Ivan Marinković odigraju sa svojim lepšim polovinama ples u znak nedelje ljubavi, a njima se u jednom momentu pridružila i Aneli Ahmić koja je plesala sa robotom Tošom.

Ona je sve vreme zavodljivo plesala ispred robota Toše, zbog čega je Boginja u jednom trenutku i izljubomorisala.

- Svuda se trpa - rekla je Boginja.

Tanja Boginja dobila je napad ljubomore kad je čula da je Filip Đukić pogrešio ime Aniti Stanojlović i nazvao je "Teodora". Ona je odmah krenula da mu pravi scenu, ali njega to nije preterano doticalo.

- Je l' moguće da je rekao Teodora umest Anita? Darko je sve u pravu što se priče u Šiša baru. Mrš tamo, idi sa njom za dan zaljubljenih - besnela je Boginja.

- Pa šta? Ja se ložim na Teodoru? - pitao je Filip.

- Tako ispada - govorila je Boginja.

Borislav Terzić Terza zabranio je Sofiji Janićijević da pije jer je po svemu sudeći ponovo podivljala, a ona ga je u jednom momentu uvredila čime ga je isprovocirala i dobila duplo nazad.

- Nema više alkohola - rekao je Terza.

- Ti si alkoholičar klošaru jedan - rekla je Sofija.

- Ja klošar? Čuješ šta te pitam - rekao je Terza.

- Ne - rekla je Sofija.

Mina Vrbaški jecala je na sav glas i žalila se cimerima na Viktorovo ponašanje, koje joj se nikako ne dopada. Nju je savetovala Dragana Spasojević, koja misli da su godine najveći problem.

- Mene to ne radi i ne sviđa mi se. On umesto da me zagrli i da mi da ljubavi non stop mi se žali i govori mi da sam debela. Ne prija mi to, meni se to ne sviđa i neću takav odnos - jecala je Mina.

- Ko sa decom spava up*šan se budi - dodala je Dragana.

- To i sama kažem... Ne prija mi, ne odgovara mi i muči me - plakala je Mina.

Borislav Terzić Terza vratio se u kuću Odabranih kako bi nastavio svoju svađu sa Sofijom Janićijević, a ona je sve svoje gluposti i ljubomorne scene prebacila na njega.

- Je l' ja gledam nekoga ovde? - upitao je Terza.

- Ne. Milena i Caki nas gledaju, tišina - rekla je Sofija.

- Zbog čega mi nabacuješ da ja nekog gledam? Da li si smrad toliki? - upitao je Terza.

Borislav Terzić Terza dao je Sofiji Janićijević šut-kartu i ostavio je za sva vremena, zbog čega je ona završila u suzama i otišla u kuću Odabranih.

- Ja sam te ostavio i pali - rekao je Terza.

- To možeš sledeće godine kad budemo imali Despota i Tjaru - rekla je Sofija.

- Ja imam dete i boli me k*rac da li ćeš ti ili bilo koja druga devojka da budete sa mnom. Je l' ti jasno? - upitao je Terza, a Sofija je otišla da plače.

Borislav Terzić Terza priznao je Sofiji Janićijević da ga je sramota zbog svađe s njom, a ona mu je u tom momentu izljubomorisala na njegovo dete i na to što on neće da čuje za decu s njom.

- Blam me da mi se ovo dešava - rekao je Terza.

- Ti i jesi blam - rekla je Sofija.

- Ja ti pričam o Tjaru i Despotu, a ti mi pričaš da imaš dete - rekla je Sofija.

- Boli me k*rac za sve vas - rekao je Terza.

Mina Vrbaški žestoko je prekorila Viktora Gagića zbog njegovih igrica, ali i neumesnih šala na njen račin zbog čega je i jecala na sav glas.

- Što uzimaš jastuk da me udariš? Shvati da mi ne odgovaraju tvoje šale, ne sviđa mi se. Neću da prihvatim te stvari, ne možeš da se šališ sa mnom na koji god hoćeš način - rekla je Mina.

- Tebi je to problem? - upitao je Viktor.

- Meni se ceo dan skupljaju te sitnice, nisu mi tvoje šale više smešne uopšte - rekla je Mina.

- Dobro - dodao je Viktor.

U kazinu došlo je do žestokog sukoba između Maje Marinković i Tanje Boginje. Boginja ne može da sakrije koliko ne podnosi Maju, pa ju je i večeras provocirala i pokazivala joj srednji prst.

Tenzija je u jednom trenutku dostigla vrhunac i obezbeđenje je moralo da reaguje kako ne bi došlo do ozbiljnijeg haosa.

Borislav Terzić Terza priznao je da nikad ne bi devojku poput Sofije Janićijević koja se toliko alkoholiše odveo kod svog oca kući, te je nastavio da je ponižava zbog čega je ona završila u suzama.

- Mene je povredilo što ja pričam o Konstantinu i Tjari, a njega boli k*rac za to - rekla je Sofija.

- Pa boli me k*rac, zamisli ovu alkoholičarku da dovedem kući - rekao je Terza.

- Tvoja mama bi bre slavila - rekla je Sofija.

- Zamisli da je odvedem kod tate, boli me k*rac. Ja imam svoju ćerku i ostvaren sam, ne moram da budem s nekim - rekao je Terza.

Asmin Durdžić napao je Filipa Đukića jer smatra da on treba da se umeša i zabrani Tanji Boginji da napada Maju Marinković. Pošto je Filip bio pijan nije razumeo šta Alibaba pokušava da mu kaže, što je Durdžića iznerviralo i reagovalo je ozbezbeđenje.

- Treba da kažeš Boginji da nije u redu da ona dira Maju. Da li ti kapiraš šta ja tebi pričam? - besneo je Alibaba, a onda je reagovalo obezbeđenje kako bi ih razdvojili.

- On treba k*rvi da kaže da ne dira Maju - nastavio je Asmin.

Po svemu sudeći nastavlja se Asminov niz ponižavanja zbog Maje, pa je večeras i Filipa odlučio da napadne kako bi ispao veći muškarac i zaštitnik u njenim očima.

Maja Marinković prišla je Tanji Stijelji Boginji kako bi rešila problem, ali je zauzvrat dobila srednji prst. U tom momentu prišao je i Asmin Durdžić koji je pokušao da demonstrira silu nad Boginjom i umešao se u žensku svađu.

- K*rvo, priđi još jednom i pokaži mi srednji prst, videćeš - rekla je Maja.

- Evo ti srednji prst - rekla je Boginja.

- Ja se u majku kunem da si ti provocirala Maju - rekao je Uroš.

- Budeš li dirala Maju, j*baću ti ja Filipa - rekao je Alibaba.

Asmin Durdžić ne prestaje da se dokazuje Maji Marinković, pa je zbog njenog novog sukoba sa Tanjom Boginjom odlučio da još jednom napadne Filipa Đukića. Obezbeđenje je odmah reagovalo i Durdžića izvelo iz Bele kuće.

- Što ne kažeš ovo? - urlao je Asmin.

- Šta je tebi Filip kriv? - pitala je Mina.

- Filip dečko nije ništa kriv, nego je ona mene napala kod kazina. On nema nikakve veze - govorila je Maja.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš osamili su se u dvorištu Bele kuće nakon žurke u kazinu. Ona je otkrila da joj je Janjuš više puta reako da je voli, ali on to nije želeo da prizna i to je nju jako iznerviralo.

- Ajde priznaj šta si pričao! Pričao si da me voliš i da me još nis zaobravio - govorila je Aneli.

- Ja to pričao? - dodao je on.

- P*čko, nisi pričao? Nemoj da kažem datum i vreme da vrate kamere - nastavila je ona.

Tanja Stijelja Boginja grcala je u suzama zbog Filipa Đukića i Asmina Durdžića, a potom joj se pridružio i Uroš Stanić koji joj je održao lekciju i otkrio joj ko je kriv za sukob nje i Maje Marinković.

- Što njega dira? Nek mene udari, ne njega. Uroš je kriv, ne mogu da shvatim kakav je čovek - rekla je Boginja.

- Uroš nije kriv što je Asmin hteo da udari Uroša - rekao je Mina.

- Ja ne kuvam ništa, ti mi nisi rekla koju ćeš pesmu da poručiš i Maja te lepo pitala: ''Je l' za mene?'' - rekao je Uroš.

- Ja sam se smejala i došla da joj objasnim da nisam poručila tu pesmu - rekla je Boginja.

Maja Marinković shvatila je da joj je neko ukrao igračkice Lemure, zbog čega je doživela nervni slom i rešila da napravi haos.

- Šta da radim, ko mi je uzeo igračke? - upitala je Maja.

- Smiri se - rekao je Dača.

Maja Marinković i Tanja Boginja nastavile su da ratuju u spavaćoj sobi, a obezbeđenje ih je prazilo o stopu.

- Glumiš žrtvu! Ne unosi mi se p*čko i kukavice u facu. Odjebana si. Nećeš biti žrtva, k*rvo jedna - govorila je Maja.

- Boginja, ti samo praviš problem Filipu - dodao je Dača.

- Vi ste rijaliti igrači, a ja nisam i kod mene toga nema. Ti si sa Aneli na sudu, ljubavi. Ti mrziš sve devojke ovde. Mene si prva napala. Nije njoj problem Filip Đukić nego jer je Asmin prišao da igra sa mnom. Ja ne glum žrtvu kao ti rasturačico brakova. Filip Car neće da te j*be, a ni da prizna vezu sa tobom i to te boli. Čestitka te boli, k*rvo. Ulizuješ se Dači jer ne trpiš komentare. Ti si jedna dr*lja - pričala je Boginja.

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš kako su sve više vremena provodili zajedno stvarala se sve veća tenzija, pa je ona u jednom trenutku opako počela da ga vređa i divlja.

- P*čko jedna smrdljiva. Ja ću da ti kažem da si ti jedna p*čketina. Ti mene namerno izazivaš - govorila je Aneli.

- Za šta? - pitao je on.

- Namerno, p*čko. Tebi je teško? Mamu ti j*bem sa Vesnom - dodala je Aneli.

Tanja Stijelja Boginja posle svih poniženja sa Filipom Đukićem rešila je da sada skloni Anđela Rankovića od njega i počela je da ljubi na silu Filipa koji spava.

- Neće tebe niko da mi dira - rekla je Boginja.

Tanja Stijelja Boginja sela je na krevet kod Filipa Đukića i počela da provocira Maju Marinković, zbog čega joj ona nije ostala dužna i brutalno je izvređala.

- Ko mi je ukrao Lemure? - upitala je Maja.

- Da nisam ja možda? - dodala je Boginja.

- Aj pali ćorava - rekla je Maja.

- Operisana kobiletino, to si ti - rekla je Boginja.

Aneli Ahmić nije mogla da se obuzda i sve vreme je vređala Marka Janjuševića Janjuša i napala ga, zbog čega je u jednom trenutku moralo da reaguje obezbeđenje.

- Debilu jedan, ponašaj se, ti si majka - rekao je Janjuš.

- Ovo mi celu noć radiš - dodala je ona.

- Ponašaj se, j*bem ti mater - nastavio je on.

- On ovo namerno radi, p*čka bolesna. Ti namerno ovo radiš celu noć i izazivaš me - nastavila je Aneli.

Filip Đukić je nakon pauze od nekoliko utoraka sebi dao oduška i žestoko udario po piću. On nije mogao da odoli da pred spavanja ne poljubi neku devojku, pa je rešio da proširi svoju utorak kolekciju.

Naime, on je u pušionici ceo pored Sandra Todić i počeo da je ljubi usta, a ona nije imala problem sa tim što je njega drugarica Tanja Boginja zaljubljena u njega, već se prepustila poljupcima.

Sofija Janićijević prišla je Borislavu Terziću Terzi posle žestoke svađe i počela da mu se umiljava, te mu je tom prilikom priznala da ga voli najviše na svetu, zbog čega su se pomirili.

- Koliko te volim, nisi svestan, ali bićeš polako - rekla je Sofija.

- Bože ti sačuvaj - rekao je Terza.

Tanja Stijelja Boginja i Maja Marinković žestoko su zaratile ove noći, a Filip Đukić je posle svega rešio da se raspita za Boginjinu ljutu suparnicu Maju.

- Gde je Maja? - upitao je Filip.

- Otišla da se tušira - rekla je Milena.

- Gde je Maja? - upitao je on opet.

U pušionice je došlo do nove svađe između Sandre Todić i Hane Duvnjak. One su se i ranije svađale i mirile, ali otkako je Todićeva izjavila da planira da joj preotime Neria Ružanjija sve je veća tenzija.

U jednom trenutku njih dve su se pogurkale u pušionici, a Hana je odlučila da ispadne mudrija i vrlo brzo se sklonila i otišla u spavaću sobu.

Maja Marinković krenula je u potragu za svojim Lemurima zajedno s Minom Vrbaški, te je obišla celo imanje kako bi našla svoje igračkice i usput je doživela nervni slom.

Nerio Ružanji odlučio je da odbrani Hanu Duvnjak nakon haosa sa Sandrom Todić, pa je razvezao jeziki žestoko počeo da je vređa.

- J*bem ti mater i kuju koja te je okotila. Ti bez ovoga ne postojiš, umali si ispala tri puta. Ti glumiš barabu i vređaš ljude, dr*ljo jedna. J*bem ti majku u p*čku - pričao je Nerio.

- Nemoj molim te - jecala je Hana.

Tanja Stijelja Boginja rešila je posle strastvenog ljubljenja sa Filipom Đukićem da ipak ne bude intimna s njim, te ga je poslala kod drugih takmičarki da akcija s njima.

- Rekao si da spavamo, ako ti se j*be idi tamo u sobu i j*bi. Ti mene samo zaj*bavaš i praviš od mene debila. Šta da radimo s tim što si rekao Aniti Teodora? Ako ti je se j*be, idi tamo u sobu - rekla je Boginja.

