NOSTALGIJA POKUCALA NA VRATA! Mustafa se prisetio vremena Asminove i Stanijine NAJVEĆE LJUBAVI! Istakao da je njegov sin tada bio BOLJA VERZIJA SEBE!

Ipak smatra da mu Stanija najbolje pristaje?!

Musrafa Durdić, otac aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića, često se oglašava na svom Facebook nalogu, te jasno iznosi svoje stavove kada je reč o postupcima njegovog naslednika.

S obzirom na to da Asmin već duži vremenski perio ne krije emocije prema svojoj cimerki u Beloj kući, Maji Marinković, mnogi su se pitali kako na sve to gleda njegov otac, te i da li smatra da bi on bio najbolja verzija sebe upravo pored nje.

Po svemu sudeći, Mustava definitivno ne gleda u tom smeru, a njegova objava svima je stavila do znanja da i dan danas podržava Asminov odnos sa Stanijom Dobrojević.

Naime, Durdžić je objavio na video-klip iz perioda kada je Asmin otvorio svoj noćni klub u Lincu, te se vidi da je Stanija bila u svakom trenutku pored njega.

Mustafa je uz opis ovog videa napisao ''Asmin u lepšem izdanju''.

Kako će se stvari dalje odvijati na Asminovom ljubavnom polju i da li će doći do značajnih promena, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.