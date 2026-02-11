Mnogo sam vam dao na značaju: Alibabu pukla sujeta zbog Radinih naslova, žestoko joj zapretio! (VIDEO)

Ne može da se nosi s lošim komentarima?

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su i Radu Todorović koja je drugi insajder u ovoj emisiji.

- Asmin se previše uživeo u ulozi, pa je odlučio da uhvati mortus pijanog Viktora. Hteo je da glumi velikog Viteza i demonstrira silu - rekla je Rada.

- Drugi put budem li spomenut u ovakvom kontekstu, držaću ovde govor dva sata. Dosta sam vam dao na značaju, nećete se vi sa mnom zaj*bavati - rekao je Alibaba.

- Ajde pali, ti kad diraš druge onda može - rekla je Rada i zatvorila Alibabi vrata ispred nosa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić