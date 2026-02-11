AKTUELNO

Zadruga

Mnogo sam vam dao na značaju: Alibabu pukla sujeta zbog Radinih naslova, žestoko joj zapretio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da se nosi s lošim komentarima?

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su i Radu Todorović koja je drugi insajder u ovoj emisiji.

- Asmin se previše uživeo u ulozi, pa je odlučio da uhvati mortus pijanog Viktora. Hteo je da glumi velikog Viteza i demonstrira silu - rekla je Rada.

pročitajte još

Preforsiraće se ako ovako nastavi: Kačavenda se bacila na ozbiljan trening, ali urlicima završava svaku seriju vežbi! (VIDEO)

- Drugi put budem li spomenut u ovakvom kontekstu, držaću ovde govor dva sata. Dosta sam vam dao na značaju, nećete se vi sa mnom zaj*bavati - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde pali, ti kad diraš druge onda može - rekla je Rada i zatvorila Alibabi vrata ispred nosa.

pročitajte još

Kače se na tebe, ali više neće smeti: Alibaba ponovo glumi Majinog velikog zaštitnika, napunio joj lažno samopouzdanje očas posla! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Terza sateran u ćošak: Priznao da bi ostao sa Sofijom da nije saznao detalje o njenoj burnoj prošlosti! (VIDEO)

Domaći

RASUO SE NA KOMADE! Janjuš ne može da dođe sebi! Sve vreme roni suze zbog BOLA ZA POKOJNIM BRATOM, pa zamolio Aneli da mu oprosti zbog UVREDA koje joj

Zadruga

Izjeda je sujeta: Anđela pozelenela od ljubomore zbog Gastozovog novog postupka prema Eni! (VIDEO)

Zadruga

Neće niko ništa preko mog deteta: Aneli poludela zbog Lukinih napada na Alibabu, a ćutanja na prozivke Maje Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Puca po šavovima: Terzin odnos sa Sofijom sve nestabilniji, učesnici sumnjaju da ga izjeda Miličin predstojeći porođaj! (VIDEO)

Zadruga

Gleda u njenu sliku i plače! Terza ne dolazi sebi zbog ćerke Barbare, ljubi joj sliku, ovi stihovi ga posebno dotukli (VIDEO)