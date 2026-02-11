Ko se sa mnom kači, nek očekuje karambol: Maja razvezala jezik i urnisala Boginju zbog provokacija, obećala joj da se neće dobro provesti! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković koja je progovorila o svom sukobu sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Boginja je naručila neku pesmu i obratila se Urošu: ''Slušaj pesmu koju sam naručila'', a to je pesma s kojom su Uroš i Boginja provocirali Maju - rekao je Dača.

- Niko neće da mi prodaje šlagere, ja cava nisam. Ja trpim određene provokacije duži period, ovo je psihološka igra i svako ima pravo da radi šta želi. Boginja ima petlju samo kada se napije, na prošloj žurki me gurala i ja sam to iskulirala. Konstantno me provocira i sinoć je kap prelila čašu. Ja jesam popila, ali pijana nisam bila dok je ona bila vidno alkoholisana. Anđelo u jednom trenutku ustaje i odlazi, a ona je poručila pesmu: ''Gaćice'' i pitam je: ''Je l' ti to meni nešto?'', ona mi pokaže srednji prst. Tu dođe do mene i kreće da mi se unosi u facu sa pokazivanjem srednjeg prsta. Svako ko mi bude prišao na taj način, proćiće kao ona - otkriva Maja, pa dodaje:

- U dnevnoj sobi nastavljamo raspravu i ja odlazim na svoj krevet da skidam šminku. Ona dolazi i seda pored Filipa, nastavlja da me provocira. U jednom trenutku ja odlazim i prekidam svađu, krećem na kupanje. Vraćam se i šapnem Anđelu kako su mi ukradeni Lemuri, nema veze s njom, a ona se okreće i dobacuje: ''Jedva čekam da se sazna za vaš s*ks napolju'' i tu kreće sve. Ja sam gora sad trezna i mnogo luđa, nego sinoć. Ona je sujetna i iskompleksirana zbog mog odnosa sa Filipom, ne mešam se u to i ne zanima me. Kada se uhvatiš za brzi voz, nikad ne znaš šta može da te strefi, ne približavaj mi se jer ja za svoje postupke ne ogdovaram - rekla je Maja.

- Otkada svoje probleme ne možeš da rešiš na verbalan način već radiš ono što ti ne stoji? - upitao je Bora.

- Slažem se da mi to ne dolikuje. Ja mogu da rešim verbalno, ali da mi neko dolazi pored kreveta i provocira to ne može - rekla je Maja.

- Bio sam tu kada je Boginja sedela kod Filipa na krevetu, rekao sam joj da se skloni jer Filip spava, ali me nije saslušao. Mića mi je rekao kad me Maja ošamarila: ''Ne približavaj se, ona je luda'' - rekao je Dača.

- Ja nisam osoba koja je problematična kada popije, nisam neko ko ide i provocira. Strogo je zabranjen fizički kontakt, ali i izazivanje na fizički kontakt - rekla je Maja.

- Mnogi misle da si baš ti povređena zbog Filipa - rekao je Bora.

- Kod mene nema šlagera, pametnom dosta. Naravno da me ne zanima Filip - rekla je Maja.

Autor: N.Panić