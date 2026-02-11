AKTUELNO

Domaći

Ko se sa mnom kači, nek očekuje karambol: Maja razvezala jezik i urnisala Boginju zbog provokacija, obećala joj da se neće dobro provesti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković koja je progovorila o svom sukobu sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Boginja je naručila neku pesmu i obratila se Urošu: ''Slušaj pesmu koju sam naručila'', a to je pesma s kojom su Uroš i Boginja provocirali Maju - rekao je Dača.

pročitajte još

Bombastični naslovi napraviće karambol: Insajder Dača umešao prste i zakuvao čorbu, sledi haos! (VIDEO)

- Niko neće da mi prodaje šlagere, ja cava nisam. Ja trpim određene provokacije duži period, ovo je psihološka igra i svako ima pravo da radi šta želi. Boginja ima petlju samo kada se napije, na prošloj žurki me gurala i ja sam to iskulirala. Konstantno me provocira i sinoć je kap prelila čašu. Ja jesam popila, ali pijana nisam bila dok je ona bila vidno alkoholisana. Anđelo u jednom trenutku ustaje i odlazi, a ona je poručila pesmu: ''Gaćice'' i pitam je: ''Je l' ti to meni nešto?'', ona mi pokaže srednji prst. Tu dođe do mene i kreće da mi se unosi u facu sa pokazivanjem srednjeg prsta. Svako ko mi bude prišao na taj način, proćiće kao ona - otkriva Maja, pa dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

- U dnevnoj sobi nastavljamo raspravu i ja odlazim na svoj krevet da skidam šminku. Ona dolazi i seda pored Filipa, nastavlja da me provocira. U jednom trenutku ja odlazim i prekidam svađu, krećem na kupanje. Vraćam se i šapnem Anđelu kako su mi ukradeni Lemuri, nema veze s njom, a ona se okreće i dobacuje: ''Jedva čekam da se sazna za vaš s*ks napolju'' i tu kreće sve. Ja sam gora sad trezna i mnogo luđa, nego sinoć. Ona je sujetna i iskompleksirana zbog mog odnosa sa Filipom, ne mešam se u to i ne zanima me. Kada se uhvatiš za brzi voz, nikad ne znaš šta može da te strefi, ne približavaj mi se jer ja za svoje postupke ne ogdovaram - rekla je Maja.

pročitajte još

Kače se na tebe, ali više neće smeti: Alibaba ponovo glumi Majinog velikog zaštitnika, napunio joj lažno samopouzdanje očas posla! (VIDEO)

- Otkada svoje probleme ne možeš da rešiš na verbalan način već radiš ono što ti ne stoji? - upitao je Bora.

- Slažem se da mi to ne dolikuje. Ja mogu da rešim verbalno, ali da mi neko dolazi pored kreveta i provocira to ne može - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio sam tu kada je Boginja sedela kod Filipa na krevetu, rekao sam joj da se skloni jer Filip spava, ali me nije saslušao. Mića mi je rekao kad me Maja ošamarila: ''Ne približavaj se, ona je luda'' - rekao je Dača.

- Ja nisam osoba koja je problematična kada popije, nisam neko ko ide i provocira. Strogo je zabranjen fizički kontakt, ali i izazivanje na fizički kontakt - rekla je Maja.

pročitajte još

Krenula u potragu: Maja rešila da imanje okrene uzduž i popreko samo da bi pronašla Lemura! (VIDEO)

- Mnogi misle da si baš ti povređena zbog Filipa - rekao je Bora.

- Kod mene nema šlagera, pametnom dosta. Naravno da me ne zanima Filip - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

RADI BRUTALNA VREĐALICA: Kačavenda razvezala jezik i žestolo urnisala Marka i Sanju, donela važnu odluku o Munji i Terzi! (VIDEO)

Zadruga

Sprema se karambol: Boginja ključa od besa zbog Filipovih poniženja, konačno razvezala jezik! (VIDEO)

Zadruga

Rafalna paljba: Aneli razvezala jezik i brutalno unakazila Uroša Stanića, on nije ostao imun na žestoke prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Nije znao ko je crna mamba: Maja dočekala Alibabu na zicer i namestila ga kad se najmanje nadao! (VIDEO)

Zadruga

Brutalno razvezala jezik: Aleksandra urnisala uvlakače Stefana Karića, Terza kao oparen skočio na nju (VIDEO)

Zadruga

Sad ga žele samo jer je bio sa mnom: Ena Čolić žestoko razvezala jezik, pa ušla u novi sukob sa Pejom! Pljušte teške prozivke (VIDEO)