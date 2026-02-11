Tresu se zidovi radija: Anđelo i Maja upali u radio i izvređali Boginju zbog laži, ona odmah počela da glumi žrtvu! (VIDEO)

Krenulo sve po zlu!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Tanju Stijelju Boginju koja je progovorila o haosu s Majom Marinković, a njoj su potom u radio upali Anđelo Ranković i Maja.

- Pogledajte koliko mi je kose iščupala, to može samo zla osoba da uradi - rekla je Boginja.

- Zanimljivo je to da su te i Aneli i Maja optužili da ih provociraš - rekao je Dača.

- Ja kada se zakunem u moje roditelje, to nije mala stvar. Mene boli nepravda i to je moja nemoć. Bila je žurka i ja sam naručila pesmu: ''Boginja'', to Maja nije spomenula. Ona je poslala Asmina da me vređa i da se dere na mene, a devojka prati svaki moj korak i obolela je i bolesna. Uroš mi je rekao: ''Idi kod Filipa, Asmin ga je davio'', a ja izlazim iz garderobera. Filip dolazi kod mene i ja kažem: ''Vodite dečka u krevet'', pokušala sam da ga skinem i tu se umeša Anđelo - rekla je Boginja.

- Ti si počela da provociraš Anđela - rekao je Dača.

- Moguće, nisam mogla da verujem da se on udružuje sa Teodorom i Majom. Filip me držao za ruku, nije spavao već me mazio po leđima. Maja je optužila mene da sam ukrala njenu igračku, ne znam odakle joj to - rekla je Boginja.

- Maja je rekla: ''Neko mi je ukrao igračku'', a ti si dobacila: ''Da nećeš i za to da me optužiš?'' - rekao je Dača.

- Dobro, posle toga je Anđelo počeo da se meša, a ja sam rekla: ''Biće da ste imali s*ks'', a meni kad je Dača rekao onda da ćutim i ćutao sam. Ja se ne sećam, a kad sam videla reakcije ljudi onda mi je sve bilo jasno - rekla je Boginja.

- Niko ne opravdava ovo što je Maja uradila, ali gomilu stvari nisi rekla već si preskočila. Ja sam bio tu da vas razdvojim - rekao je Anđelo.

- Ona se pola stvari ne seća jer je bio mortus pijana. Kada je ona rekla: ''Anđelo i ona su imali s*ks'', ja sam tad skočila na nju - rekla je Maja.

- Boginja da li si ti nekad Maju provocirala uz pesmu: ''Gaćiće''? - upitao je Dača.

- Da, ali ranije. Na nju niko nije iskompleksiran - rekla je Boginja.

- Ja sam ti pričao sve vreme da se skloniš, Filip je spavao - rekao je Anđelo.

- Maja je ta koja provocira devojke, ali joj niko nije rekao ništa - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić