Klošar, ljiga, zlo na dve noge! Slavica Delić nikad brutalnije izvređala Bebicu i priznala da će ga Teodora šutnuti kao kera, a onda spomenula i dnevnik: Imam napisano već 300 STRANICA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Situacije koje se iz dana u dan dešavaju na imanju u Šimanovcima i tresu najgledaniji rijaliti ''Elitu 9'', jeste zasigurno ponašanje Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

Odavno je poznato javnosti da Teodorina majka, Slavica Delić ne može očima da smisli svog Nenada Macanovića Bebicu i da ga pljuje na sva usta, te smo je tako i danas pozvali za komentar na to što takmičari sve više tvrde da Bebica udara Teodoru ispod pokrivača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona njega štiti i nju je sramota od celog sveta i cele nacije da nju neko može da štipa, mlati, čupa i davi. On joj to sve radi ispod pokrivača, Filipovi i Teodori fanovi mi šalju. U trenutcima mi deluje da će da je udari u nos, ne znam kako ćemo njen otac i ja izdržati još pet meseci. Nju je sramota i pokriva ga da ja ne bih čula, a njega sam prijavila već dva puta u policiji. Jedva čekam da se on vrati svojim ćerkama i da moju ćerku ostavi za VEK I VEKOVA. Ostaviće ga Teodora sigurno jer nije još svesna šta preživljava od gada, klošara, zla na dve noge, ljigavca... Nije svesna šta je snašlo i kada bude došla u realan svet, znaće šta joj se sve događa. On je jedan manijak, psihički oboleo čovek koji mi maltretira dete i ja na poslu pokušavam da skrenem misli od tih dešavanja - rekla je Slavica.

Teodorina majka nije mogla da ostane imuna i ne dotakne se dnevnika, koji piše protiv Bebice, a u kom je ispisala već 300 stranica:

Foto: Pink.rs

- Pišem dnevnik koliko god mogu, obično noću pišem i imam već 300 strana. Pisala sam i događaje iz sedmice i osmice, ali najviše događaja ima od lažne veridbe kada je namerno verio da bi je vezao za sebe. On je napravio tu aferu da je veri i samo je krenuo još više da je laže i maltretira. Želela bih da ona prva pročita i vidi taj dnevnik, možda ću čak advokatu dati dnevnik za tužbu - rekla je Slavica.

Slavica se osvrnula i na Filipov ispad sinoć kada je u pripitom stanju Anitu Stanojlović nazvao imenom Teodore Delić.

- On je bio baš patosiran i mislim da je slučajno nazvao Teodorom, ali u mislima ima sigurno tračak Teodore i toga što su oni preživeli i doživeli. Ima tu još pogleda, samo ne smeju da priznaju. Seća se on lepih trenutaka i smatram da sa Teodorom to ništa ne bi bilo prolazno, već da bi to bila lepa veza. Ima još dosta do kraja, nikad se ne zna šta će tu biti - rekla je Slavica.

Foto: TV Pink Printscreen

Zasigurno je da će ovo novo oglašavanje Slavice Delić napraviti novi haos u Beloj kući i da Nenadu Macanoviću Bebici tek neće biti dobro posle njenih reči, ali nam svakako preostaje da pratimo dalja dešavanja.

Autor: N.Panić

