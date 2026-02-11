Nikada je nećemo primiti u kuću! Terzina majka zgrožena Sofijom, razvezala jezik kao nikad pre: Sve se zna, niko nije lud!

Žestoka svađa Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze od pre nekoliko nedelja, kada mu je ona psovala ćerkicu od godinu dana, ipak nije bila poslednja koju su imali, iako su jedno drugom dali obećanje u ime velike ljubavi - sinoć je ponovo došlo do skandaloznog sukoba tokom kog su psovali jedno drugo, ali i porodice, posle čega je Terza ostavio svoju dragu.

Očekivano, nije dugo trebalo da prođe da bi došlo do pomirenja, te zaljubljeni par danas cvrkuće u "Eliti" kao da se ništa nije desilo, a mi smo tim povodom kontaktirali njihove najmilije.

Brankica Janićijević, Sofijina majka, nije odgovarala na naše pozive, a javila nam se Milena Terzić, Terzina majka.

Iako uvek nerado govori za medije i bira reči kada komentariše sinovljeva zbivanja u Beloj kući, ovaj put nije mogla da sakrije razočaranje zbog njegove veze sa Sofijom i svih skandala koje priređuju.

- Ovo je sve katastrofa. Šokirana sam, čudim se, svi se čudimo i ne možemo da verujemo šta sebi dozvoljava - zgrožena je bila Milena, Terzina majka, koju smo pitali da li će prihvatiti Sofiju i primiti je u kuću, budući da Terza sa njom ima velike planove po izlasku iz rijalitija.

- Ne, nikada. Nikada je nećemo prihvatiti, primiti u kuću, nikada u životu, ko je lud da je prihvati?! Sve se zna, niko nije lud. Sve granice je prešla, onakve uvrede i sve ono... - iščuđava se ona.

- Volela bih da mogu da doprem do njega, da mu kažem neke stvari. Mnogo se nerviramo svi, mnogo nas sekira kad gledamo šta radi i šta dozvoljava. Preko svega ovoga nikada nećemo preći, a od te veze nema ništa, to vam ja kažem - rekla je Terzina majka za Pink.rs.

Autor: D. T.