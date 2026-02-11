Anita i Luka bi grebali na kapiju kada bi znali ovo! Fanovi otkazuju podršku, digli bunu zbog OVE STVARI i mama Biljanu doveli do NERVNOG SLOMA: Imaju dve opcije...

Anita Stanojlović i Luka Vujović su posle niza turbulencija u emotivnoj vezi konačno ušli u mirnu fazu zbog čega je njegova majka Biljana presrećna, ali ne i većina njegovih fanova, tvrdi ona.

U razgovoru za naš portal požalila se na Lukine i Anitine fanove koji, prema njenoj priči, većim delom njih dvoje ne podržavaju zajedno, a sebi daju za pravo da se mešaju i u druge stvari.

- Izgleda da nekom ne odgovara da Asmin i Luka budu u dobrim odnosima. Neko iz njihovih podrški širi dezinformacije, ali to se nažalost dešava iz prostog razloga što veći deo Lukine kao i Anitine podrške nije za njihovu vezu - počela je priču Lukina majka Biljana, koja je izrevoltirana načinom na koji se fanovi trude da utiču na živote učesnika.

- I da živim još 100 godina neću shvatiti tu drskost da se mešas u nečije emocije ili odluke. Nedavno su im zamerili kako vode ljubav. Presmešno, volela bih da mogu da zavirim u njihove spavaće sobe i čujem njihove svađe sa partnerima. Ja kao majka sve vidim drugačije od njih i trenutno čak i ja imam sukob sa mnogima. Imaju dve opcije, ili da prihvate Lukin izbor ili da deaktiviraju profile. Ja ću uvek biti zahvalna Aniti i da ne bude sa Lukom. Otkako je Luka sa njom, mirno spavam i ovaj moj spokoj nema cenu. Kao što ću uvek biti dobra sa Asminovom porodicom i poželeću Asminu i Terzi sve što bih poželela i svom sinu - objasnila je Biljana i dodala:

- Drago mi je da su Luka i Kačavenda spustili lopte. Ionako je njihov sukob bio zasnovan na trećoj osobi a ne na njima samima.

Autor: D. T.