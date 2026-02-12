Ima dva prijatelja, a jedan je moj bivši s kojim opšti! Žana oblatila Vanju Živić za sva vremena (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda ugostili su Žanu Omniu koja je ove noći govorila o gorućim dešavanjima u Beloj kući, ali se posebno osvrnula na sukob Milene Kačavende i Vanje Živić.

- Ja ni sa kim ne ratujem, a ukoliko ona ima neko pitanje da mi postavi, rado ću joj odgovoriti. Što se tiče novca koji Vanja duguje Mileni, mogu da kažem da nisam čula da je Milena ikome u kući rekla da je pozajmila novac Vanji - rekla je Žana.

- Da, ali joj se i izvinila tako da je to neko priznanje - dodala je Maša.

- Postoji mogućnost da je rekla: ''Izvini'' jer joj je možda krivo zbog Vanjinog zdravstvenog problema i mimo toga što je uradila. Moram da ponovim po stoti put da Vanja nikada nije bila moja prijateljica već najbolja prijateljica mog bivšeg muža. Ona je mene nazivala prijateljicom, a ne ja nju i onda se ispostavilo kakav mi je prijatelj kao i Mileni Kačavendi. Ona je mogla da bude samo kakva joj ja dozvoljavam da bude do momenta do kog mi to odgovara. Smatram da Mileni nije ispala prijatelj, a sada Vanja prebacuje Mileni da je ona iznela u javnost za dug - rekla je Žana.

- Navodno je Milena rekla u razgovoru s ljudima nekim rekli da joj Vanja duguje lovu dok je ona bila na operaciji - rekao je Panda.

- Ja sam dovoljno inteligentna da mogu da skužim čoveka vrlo brzo obzirom na to da sam s njom provela tamo u rijalitiju. Vanja je neko ko nema dva prijatelja u spoljnom svetu, a kada bi je pitali u rijalitiju da navede dva imena i prezimena, jedan bi bio moj bivši muž s kojim opšti i naziva ga drugom - rekla je Žana.

- Da li ti znaš koji je razlog što su joj trebale pare? - upitao je Panda.

- Naravno da da, a ona je trebalo da bude zahvalna. Ona ne poseduje vrstu kvaliteta da može biti bilo čiji prijatelj na duže staze. Meni su ti njeni jeftini pokušaji manipulacije zaradnih sitnih stvari presmešni - rekla je Žana.

- Zašto ona krije kao zmija noge razlog zbog kog joj je Milena dala novac? - upitao je Panda.

- Ne znam. Obzirom da ona u spoljnom svetu nema primanja i ne bavi se nijednim poslom tako da je bilo logično da će uzeti od nekoga pare - rekla je Žana.

