Žestoko!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda ugostili su Žanu Omniu koja je noći govorila o gorućim dešavanjima u Beloj kući, a ona je nastavila da raskrinkava Vanju Živić.

- Milena je Vanji bila korisna dok joj je pozajmljivala pare, a u pitanju nije 6.000 evra već više, ali to je na njima dvema da pričaju - rekla je Žana.

- Ukoliko joj je trebalo 6.000 evra mora imati za nešto više, ne za odlazak u prodavnicu - rekao je Panda.

- Za odlazak u rijaliti, trebalo joj je da se spremi za rijaliti. Moram da ti objasnim da je ona u proteklih deset godina živela u stanu njenog dečka i raskinula je tu dugogodišnju vezu tako što je dečku izbacila sve stvari iz stana na ulicu. Njoj se nije dopalo što je on opštio s nekim drugim dok je ona bila u rijalitiju, a zaboravila je da je ona opštila sa mojim bivšim mužem sve to vreme dok je živela s momkom. Dopalo joj se da živi u njegovom stanu da ne mora da plaća kirije i nije imala problem uopšte da mu pređe preko dugogodišnje veze. Pošto je uradila bivšem dečku sve što je uradila, odnosno na moru mu je izlomila sva dokumenta da ne može da izađe iz zemlje jer su se posvađali zbog neke cifre od 600 evra. Pritom žena koja je toliko neartikulisana kada popije, prebacuje Mileni za alkohol. Ona ne može da se seti šta radi u jutarnjim satima pripita, a ja ako bih je podsetila onda joj ne bi bilo dobro - rekla je Vanja.

- Nastavi za bivšeg dečka - rekao je Panda.

- Uz kaficu ona jedno jutro od mog bivšeg supruga pozajmi 200.000 dinara da bi dala svom dečku jer mu je polupala ceo stan i onda kao da mu nadoknadi dve pločice - rekla je Vanja.

- Da li se plašiš da uđeš da se suočiš s njom? - upitala je Maša.

- Mogu da se plašim samo visine honorara, a ona mi je totalno nebitna koja je pokušala da mi se meša u porodične odnose. Svako normalan treba to da zaobiđe - rekla je Žana.

- Kako bi izgledao vaš susret? - upitala je Maša.

- Vanjin vokabular je već poznat javnosti, nije mi inspirativna prosto. Ona je meni bila inspirativna kao karika zbog mog bivšeg muža, a ona je totalno nebitna u životu bilo kome. Nadam se da će je ovo što ja sad tako pričam nju malo podići u javnosti, ali pošto je odjednom u ovoj sezoni počela da ne psuje kao ja. Osim što pokušava da ima frizuru kao ja i što pokušava da se oblači kao ja, ali moram da kažem da moj bivši partner nije zaljubljen u nju već ima sličan karakter kao ona, a to je da u dva slobodna sata ispija gorku kafu - rekla je Žana.

- Kažeš da ona nema posao? - upitala je Maša.

- Ima posao, trenira levi i desni biceps mog bivšeg muža. On je nju savetovao s vremena na vreme da budu grupni treninzi, ali čini mi se da ona više voli personalne - rekla je Žana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić