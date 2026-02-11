Rajačić za Sofiju traži HITNI EGZORCIZAM! Terzi skinuo Milicu, a pogledajte kako ga sad javno blamira: Samozvanom Putinu iz Elite udario na Rusiju, sledi rat! (VIDEO)

Gledaoci "Elite", ali i bivši učesnici rijalitija, na društvenim mrežama ne prestaju da komentarišu brutalni sukob Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze tokom žurke, a svojom reakcijom veliku prašinu podigao je i nekadašnji učesnik Uroš Rajačić.

Rajačić je, naime, objavio delić svađe ovog ljubavnog para, gde Sofija ponavlja Terzi:"Vole, volim te". Prvo ju je ismejao, a potom dodao:

- Braćo i sestre, dajte neki egzorcizam, hitno - poručio je podrugljivo Rajačić, a nema sumnje da bi Terza burno reagovao, budući da se u "Eliti" danima predstavlja kao Putin koji štiti svoju Rusiju (Sofiju), zbog koje "diže tenkove i avione", metaforički.

Šta je egzorcizam?

Egzorcizam je religijski obred isterivanja zlih duhova, demona ili đavola iz opsednute osobe, mesta ili predmeta, prisutan u mnogim kulturama i religijama (hrišćanstvo, judaizam, šamanizam). Smatra se činom isceljenja, a izvodi ga posebno ovlašćena osoba – egzorcista – putem molitvi, svetih simbola i zaklinjanja u ime božanskih sila.

Ima pik na Rajačića

Podsetimo, Rajačić je već duže vreme na spisku ljutih Terzinih neprijatelja. Iako su se intenzivno družili dok su zajedno živeli u Beloj kući, Terza je Uroša precrtao za sva vremena kada je u prošloj sezoni "Elite" saznao za kratku ljubavnu aferu Rajačića i Milice Veličković, Terzine bivše verenice, koju je tada trudnu prevario sa Sofijom Janićijević, koju danas "brani kao Rusiju".

Terza je bio besan na Rajačića, kojeg je vređao u rijalitiju, a u nekoliko navrata se cimerima poverio da je dobro prošao što ga po izlasku iz rijalitija nije sreo, kao i to što nije bio nalogodavac osvete koju bi na štetu Rajačića izvršili njegovi drugovi.

Uroš i Milica i dalje u kontaktu

Podsetimo, Uroš je nedavno dao intervju Joci Novinaru i u "Rijaliti rešetanju" progovorio o odnosu sa Veličkovićevom.

- Mi smo bili okej do skoro. Malo - malo se blokiramo. Uhvati me dan kad sam nervozan i onda je iznapušavam. Sad sam je poslednji put napušio zbog ovoga što je bilo u crkvi. Mi smo bili okej. Ono letos smo bili katastrofa, pa okej i onda smo sad blokirani. Između nas nema ništa više niti će biti. Čujemo se, okej smo. Ja stojim iza toga što sam rekao da devojka nije dobro. Nekad želim da budem okej sa njom, a nekad me iznervira. Ribe kao ribe. Ne možemo bez njih, a ne možemo ni sa njima. Nije to nikakav odnos koji bi trebao da se komentariše. Kad smo posle svega onoga okej, sama ta stvar govori nešto, ali ja sam tip da kad me razočaraš nikad se ne vraćam u odnose. Sve što se završilo nema potrebe da se vraća.

Autor: D. T.