Tajni život Ane Ćurčić: Šta bivša rijaliti učesnica radi kada misli da je niko ne snima? Uhvatili smo je usred noći (PAPARACO)

Ana Ćurčić privukla je veliku pažnju svojim učešćem u "Zadruzi 6", gde je završila kao drugoplasirana, a danas je više nego aktivna u javnosti, naročito na društvenim mrežama, gde svakodnevno komunicira sa svojim pratiocima i priča o svom životu, modi, savetima za lepotu...

Publiku koja prati rijaliti i dalje intrigira njen život, te je ekipa "Paparaco lova" krenula u poteru baš za Anom Ćurčić. Nju su zatekli na snimanju jedne emisije, a potera je počela odmah nakon završetka istog.

Ana je sela u svoj mali gradski auto, a ubrzo je stala na obližnju benzinsku stanicu gde je natočila gorivo, a potom častila radnika koji joj je obrisao stakla.

Paparaci su nastavili da prate Ćurčićevu, međutim, nisu uspeli da zabeleže ništa intrigantno. Bivša učesnica "Zadruge" zaustavila se kod trafike, gde je pokupovala sitnice, a potom se dovezla do zgrade u kojoj stanuje.

